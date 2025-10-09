قرار جمهوري بإعادة تشكيل مجلس إدارة "الاستعلامات" برئاسة ضياء رشوان لثلاث سنوات

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بإعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للاستعلامات، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وذلك لمدة ثلاث سنوات.

وحمل القرار رقم 567 لسنة 2025 ، وضم في عضوية مجلس الادارة علاء الدين زكريا كنائب لرئيس الهيئة وكل من تريا البدوى ومحمد فايز فرحات ونفين محمد كامل ومحمد عبدالحميد فهمى وعبد العاطي ابو زيد .



ويأتي هذا القرار في إطار دعم جهود الهيئة في تطوير الخطاب الإعلامي الرسمي، وتعزيز دورها في التواصل مع الرأي العام المحلي والدولي، ونقل صورة متكاملة عن الدولة المصرية ومواقفها في مختلف القضايا.

وجاء التشكيل كالآتي:

-السفير علاء يوسف، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، وسفير مصر السابق في فرنسا، والمتحدث الرسمي الأسبق باسم رئاسة الجمهورية، وله خبرات متراكمة لمدة تزيد عن ثلاثة عقود في مجالات الدبلوماسية الثنائية والجماعية.

-الأستاذة الدكتورة ثريا البدوي، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، وتمتد خبرتها لأكثر من ثلاثة عقود في المجالين الأكاديمي والبحثي في مختلف مجالات الإعلام النظرية والعملية.

-الدكتور محمد فايز فرحات، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، والمدير السابق لمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، وخبير العلاقات السياسية الدولية والآسيوية.

-الأستاذة نيفين كامل، رئيس تحرير جريدة الأهرام إبدو الناطقة بالفرنسية، وهي أول سيدة تترأس تحريرها، ولها خبرة متراكمة لسنوات طويلة في مجال الإعلام الناطق بالفرنسية.

-الأستاذ محمد فهمي، رئيس تحرير جريدة والايجيبشيان جازيت، والايجيبشيان ميل، الناطقتين باللغة الإنجليزية، وله خبرة متراكمة لعقود في مجال الإعلام الناطق باللغة الإنجليزية.

-الأستاذ عبدالمعطي أبوزيد، مستشار رئيس هيئة للاستعلامات للإعلام الخارجي، وخبير العلاقات السياسية الدولية والإعلام الأجنبي، والرئيس السابق لقطاع الإعلام الخارجي بالهيئة.