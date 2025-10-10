قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أولى جلسات اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.. الثلاثاء
وليد صلاح الدين: لاعبو الأهلي لو ركزوا صح هنزعل ناس كتير
ترامب يقترح طرد إسبانيا من حلف الناتو
التحقيق في تقاضي مسؤول بحي العمرانية رشوة من جزار
خبير استراتيجي عن اتفاق وقف إطلاق النار: يوم عظيم للشرق الأوسط
ما حكم الأذان الثاني في صلاة الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
أسماء تتصدر صفقة التبادل.. قائمة أولى بالأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي
عملية مترون.. تركيا تفكك خلية تجسس لصالح الموساد الإسرائيلي في إسطنبول
النقل تناشد قائدي المركبات عدم استخدام حارة الأتوبيس الترددي على الدائري
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة تغزر على السواحل الشمالية والوجه البحري
مسؤولون أمريكيون: ترامب يريد حكومة لإدارة غزة وليس جيشا

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

قال مسؤول أمريكي كبير لصحيفة "هآرتس" إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن تكون في غزة حكومة وليس قوة عسكرية.

وأضاف مسؤول كبير آخر أن الاختراقات بين إسرائيل وحماس بدأت مساء الأربعاء بعد أيام قليلة من التعاون الدولي بين الولايات المتحدة وتركيا وقطر ومصر. إلا أن الدول لم تتعهد بعدُ بتمويل إعادة إعمار غزة، لعدم إقرار أي خطة من هذا القبيل، وفقًا للمسؤولين.

وأكدوا أن القوات الأمريكية لن تدخل القطاع.

وفي السياق ذاته، كشفت القناة 14 الإسرائيلية أن الحكومة أقرّت الليلة الماضية (بين الخميس والجمعة) مسودة الاتفاق، بعد حصولها على أغلبية الأصوات، رغم معارضة حزب "عوتسما يهوديت" ومعظم ممثلي "الصهيونية الدينية" بسبب ما وصفوه بـ"الثمن الباهظ" الذي ستدفعه إسرائيل.


ووفقًا لمراسل القناة السياسي موتي كاستل، فقد صوّت كل من الوزراء إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش وأوريت شتروك ويتسحاق فاسرلوف وعميحاي إلياهو ضد الاتفاق، بينما خالف وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفر موقف حزبه، وأيّد الصفقة.


وبحسب الخطة، تنصّ الصفقة على إطلاق سراح 1722 أسيرًا فلسطينيًا و360 جثمانًا مقابل 20 رهينة أحياء و28 رهينة متوفين لا يزالون في قطاع غزة، إلى جانب انسحاب جيش الاحتلال من منطقة واسعة في القطاع كانت قواته قد سيطرت عليها خلال العمليات الأخيرة.


 

