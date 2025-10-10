قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي
عملية مترون.. تركيا تفكك خلية تجسس لصالح الموساد الإسرائيلي في إسطنبول
النقل تناشد قائدي المركبات عدم استخدام حارة الأتوبيس الترددي على الدائري
الأرصاد: أمطار متفاوتة الشدة تغزر على السواحل الشمالية والوجه البحري
مسؤول أمريكي كبير: جنودنا لن يدخلوا غزة.. ونشر قوات مصرية وقطرية بالقطاع
وثيقة تفاهمات إسرائيل وحماس: بدء الانسحاب من غزة غدا
حاصلة على جائزة عالمية.. لقطات جوية مبهرة لمحطة عدلي منصور
مجلس الوزراء: تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعًا جديدًا
بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك
وسائل إعلام عبرية: الحكومة الإسرائيلية توافق على اتفاق إنهاء الحرب في غزة
رويترز: قوة المهام المشتركة الخاصة بغزة ستضم جنودا من مصر وقطر
عضو بالحزب الديمقراطي الأمريكي لـ "صدى البلد" : الرئيس السيسي يستحق جائزة نوبل للسلام
أخبار العالم

انقسام داخل الائتلاف.. الحكومة الإسرائيلية تمرر صفقة التبادل بالأغلبية

اجتماع الحكومة الإسرائيلية
اجتماع الحكومة الإسرائيلية
فرناس حفظي

كشفت القناة 14 الإسرائيلية أن الحكومة أقرّت الليلة الماضية (بين الخميس والجمعة) مسودة الاتفاق، بعد حصولها على أغلبية الأصوات، رغم معارضة حزب "عوتسما يهوديت" ومعظم ممثلي "الصهيونية الدينية" بسبب ما وصفوه بـ"الثمن الباهظ" الذي ستدفعه إسرائيل.


ووفقًا لمراسل القناة السياسي موتي كاستل، فقد صوّت كل من الوزراء إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش وأوريت شتروك ويتسحاق فاسرلوف وعميحاي إلياهو ضد الاتفاق، بينما خالف وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفر موقف حزبه، وأيّد الصفقة.


وبحسب الخطة، تنصّ الصفقة على إطلاق سراح 1722 أسيرًا فلسطينيًا و360 جثمانًا مقابل 20 رهينة أحياء و28 رهينة متوفين لا يزالون في قطاع غزة، إلى جانب انسحاب جيش الاحتلال من منطقة واسعة في القطاع كانت قواته قد سيطرت عليها خلال العمليات الأخيرة.

الصهيونية الدينية إسرائيل عوتسما يهوديت بن غفير بتسلئيل سموتريش سموتريش

الفتاة المعجزة

الفتاة المعجزة.. جيسيكا طويل تمشي من جديد بعد سنوات من الشلل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

