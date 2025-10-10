انقسام داخل الائتلاف.. الحكومة الإسرائيلية تمرر صفقة التبادل بالأغلبية

كشفت القناة 14 الإسرائيلية أن الحكومة أقرّت الليلة الماضية (بين الخميس والجمعة) مسودة الاتفاق، بعد حصولها على أغلبية الأصوات، رغم معارضة حزب "عوتسما يهوديت" ومعظم ممثلي "الصهيونية الدينية" بسبب ما وصفوه بـ"الثمن الباهظ" الذي ستدفعه إسرائيل.



ووفقًا لمراسل القناة السياسي موتي كاستل، فقد صوّت كل من الوزراء إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش وأوريت شتروك ويتسحاق فاسرلوف وعميحاي إلياهو ضد الاتفاق، بينما خالف وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفر موقف حزبه، وأيّد الصفقة.



وبحسب الخطة، تنصّ الصفقة على إطلاق سراح 1722 أسيرًا فلسطينيًا و360 جثمانًا مقابل 20 رهينة أحياء و28 رهينة متوفين لا يزالون في قطاع غزة، إلى جانب انسحاب جيش الاحتلال من منطقة واسعة في القطاع كانت قواته قد سيطرت عليها خلال العمليات الأخيرة.