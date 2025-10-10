انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق في محل أحذية ببنها

أمرت جهات التحقيق المختصة في محافظة القليوبية

، بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق شب في محل أحذية بمدينة بنها، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال مالك المحل وتقدير الخسائر.



وكان تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بوقوع حريق داخل محل أحذية بشارع كلية التجارة أمام ستاد بنها.



وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بسيارة إطفاء واحدة مجهزة، حيث تمكنت القوات من السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده، دون تسجيل إصابات أو حالات اختناق بين المواطنين أو العاملين بالمحل.



وبالفحص المبدئي تبين أن الحريق نشب داخل المحل نتيجة اشتعال محدود في بعض الأحذية والمواد القابلة للاشتعال، وجارى تحديد سبب الحريق بمعرفة المعمل الجنائي، كما جرت عمليات تبريد موقع الحريق لضمان عدم تجدده.