إعلام إسرائيلي: مسار الانسحاب معقد وحساس.. والجيش لا يريد المخاطرة
المستشار الألماني: يجب أن تصل المساعدات إلى سكان غزة في أسرع وقت
الكرملين يعلن توقف مفاوضات إسطنبول بسبب تصرفات كييف
طارق الإبياري يوجه رسالة مؤثرة لتامر حسني بعد تكريم والده
مصدر: قائمة الأسرى التي تسلمتها حماس لا تتضمن كبار القادة
إذاعة جيش الاحتلال: لأول مرة منذ 7 أكتوبر 2023 سيسمح بعودة سكان غزة
جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي
رامي صبري يشيد بدور مصر بعد وقف الحرب في غزة
بداية من الغد.. مطار مرسى علم يستقبل 177 رحلة طيران دولية على مدار أسبوع
ابن عمه ومديون ..قرار عاجل ضد المتهم بإنهاء حياة تاجر عسل النحل بطنطا |صور
حماة الوطن بالإسماعيلية: وقف الحرب بغزة ينهي التوترات في حركة الملاحة العالمية
خطبة الجمعة اليوم.. خطورة التنمّر على الفرد والمجتمع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حوادث

انتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق في محل أحذية ببنها

إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق المختصة في محافظة القليوبية 
، بانتداب المعمل الجنائي لفحص أسباب حريق شب في محل أحذية بمدينة بنها، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال مالك المحل وتقدير الخسائر.


وكان تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بوقوع حريق داخل محل أحذية بشارع كلية التجارة أمام ستاد بنها.


وانتقلت قوات الحماية المدنية والإسعاف إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بسيارة إطفاء واحدة مجهزة، حيث تمكنت القوات من السيطرة على الحريق بالكامل ومنع امتداده، دون تسجيل إصابات أو حالات اختناق بين المواطنين أو العاملين بالمحل.


وبالفحص المبدئي تبين أن الحريق نشب داخل المحل نتيجة اشتعال محدود في بعض الأحذية والمواد القابلة للاشتعال، وجارى تحديد سبب الحريق بمعرفة المعمل الجنائي، كما جرت عمليات تبريد موقع الحريق لضمان عدم تجدده.

القليوبية حريق بنها

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

الغندور

بعد اجتماع 4 ساعات.. قرار مفاجئ لـ مجلس الزمالك

أسعار الذهب اليوم

أسعار الذهب اليوم الجمعة 10-10-2025.. عيار 21 بكام؟

زجاجات المياه البلاستيك

90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية

سكان غزة

لاتعودا إلى منازلكم.. نداء عاجل من الدفاع المدني لمواطني غزة

التيك توكر يوسف شلش

غدر وانتقام.. القصة الكاملة لإنهاء حياة التيك توكر يوسف شلش برصاصة في المطرية

حسام عبد المجيد

موقف الأهلي من التفاوض مع حسام عبد المجيد

احمد عبد القادر

130 مليون جنيه.. مطالب أحمد عبد القادر لتجديد عقده مع الأهلي

السعال

غير نزلات البرد .. اعرف أسباب السعال الكاملة

الطعمية الهشة

المحلات .. طريقة عمل الطعمية الهشة

الكلى

دراسة جديدة تكشف عن طريقة غير متوقعة لمنع حصوات الكلى

جنرال موتورز أمام القضاء بسبب خلل خطير في سيارات الدفع الرباعي

لوك جديد.. شيماء سيف تتألق بأحدث جلسة تصوير

بسبب كثرة الحوادث.. التحقيق في عيوب 2.9 مليون سيارة تسلا بدون سائق

بدون عجلات.. أحدث ابتكار كهربائي Neue Klasse من BMW

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

