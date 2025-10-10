قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

باقتباس لجولدا مائير.. جيروزاليم بوست تحتفي بترامب على غلافها

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

احتفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية على غلاف عددها الصادر اليوم بالرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، معتبرة أنه صاحب الفضل في وقف إطلاق النار وفقاً لخطته الأخيرة.


وتصدّر الغلاف عنوان كبير جاء فيه: "He's bringing them home" (إنه يعيدهم إلى الوطن)، مصحوباً بصورة ظلية لترامب مكونة من صور الأسرى الإسرائيليين الذين ينتظر الإفراج عنهم ضمن اتفاق التهدئة.


وفي أسفل الصفحة، أوردت الصحيفة اقتباساً لرئيسة الوزراء الإسرائيلية السابقة جولدا مائير قالت فيه:
ربما من السابق لأوانه قول ”في أعقاب الحرب"، لأننا في الواقع نعيش في ظل وقف إطلاق نار في حرب لم تنتهِ بعد.


ويرى مراقبون أن الغلاف يحمل رسالة رمزية مزدوجة، تعكس امتنان الأوساط الإسرائيلية للدور الأمريكي في صفقة التهدئة، وتذكّر في الوقت ذاته بأن الصراع لم يُطوَ بعد رغم الهدوء النسبي على الأرض.

وفي السياق ذاته، كشفت القناة 14 الإسرائيلية أن الحكومة أقرّت الليلة الماضية (بين الخميس والجمعة) مسودة الاتفاق، بعد حصولها على أغلبية الأصوات، رغم معارضة حزب "عوتسما يهوديت" ومعظم ممثلي "الصهيونية الدينية" بسبب ما وصفوه بـ"الثمن الباهظ" الذي ستدفعه إسرائيل.


ووفقًا لمراسل القناة السياسي موتي كاستل، فقد صوّت كل من الوزراء إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريش وأوريت شتروك ويتسحاق فاسرلوف وعميحاي إلياهو ضد الاتفاق، بينما خالف وزير الهجرة والاستيعاب أوفير سوفر موقف حزبه، وأيّد الصفقة.


وبحسب الخطة، تنصّ الصفقة على إطلاق سراح 1722 أسيرًا فلسطينيًا و360 جثمانًا مقابل 20 رهينة أحياء و28 رهينة متوفين لا يزالون في قطاع غزة، إلى جانب انسحاب جيش الاحتلال من منطقة واسعة في القطاع كانت قواته قد سيطرت عليها خلال العمليات الأخيرة.

