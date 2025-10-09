6 أطعمة فى وجبة الفطور قد تغير مصير ضغط دمك للأبد

يعد ارتفاع ضغط الدم من الامراض الخطيرة التى يمكن أن تؤدي للوفاة لذا من المهم الاهتمام بعلاجها.

ويتضمن علاج ارتفاع ضغط الدم شقين الأول دوائي والثاني غذائي لذا نعرض لكم أهم 6 أطعمة يجب تناولها فى الفطور لعلاج ارتفاع ضغط الدم وذلك نقلا عن موقع “فيريويل هيلث”.

الشوفان مع الفواكه والمكسرات



يعد الشوفان من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف القابلة للذوبان، إضافة إلى الفيتامينات والمعادن فهو يساعد في خفض الكوليسترول وضغط الدم والسكر .

بالإضافة إلى هذا يعمل الشوفان على الشعور بالشبع لفترة أطول مما يدعم إنقاص الوزن.

بودنج بذور الشيا



تحتوي بذور الشيا على نسبة كبيرة من العناصر المغذية والمفيدة مثل الألياف وأحماض أوميجا 3

وتعمل بذور الشيا على تحسين صحة القلب ووفقاً لمراجعة لثماني دراسات، فإن تناول بذور الشيا بانتظام يرتبط بانخفاض ضغط الدم .

سموذي الفواكه



يتكون السموذي من خليط من الفواكه والزبادي اليوناني وهو غني بالبوتاسيوم الذي أثبتت الأبحاث أنه يخفض ضغط الدم بما يصل إلى 6 نقاط، مع الحذر للأشخاص المصابين بأمراض الكلى أو من يتناولون أدوية تتأثر بمستويات البوتاسيوم.

توست بالأفوكادو



الأفوكادو غني بالبوتاسيوم بجان الدهون الصحية ومضادات أكسدة، والألياف الغذائية وكل هذا يجعله مفيد للصحة بشكل عام وعلاج الضغط بشكل خاص.

وأجريت دراسة علمية على نساء في المكسيك ووجدت أن تناول الأفوكادو بانتظام ارتبط بانخفاض معدلات ارتفاع ضغط الدم.

الزبادي اليوناني مع الفواكه والمكسرات



يمتلك الزبادي اليوناني قدر كبير من البروتين، والكالسيوم، والبروبيوتيك ويحتوى على فوائد صحية متعددة وتشير دراسة واسعة إلى أن تناول الزبادي بدلاً من منتجات الألبان الأخرى يُقلل من خطر حدوث ارتفاع ضغط الدم.

عجة الخضروات

وجدت دراسة علمية حديثة أن من يتناولون البيض بكميات معتدلة تكن مستويات ضغط الدم و السكر منخفضة لديهم عن الاخرين بشكل نسبي بالإضافة إلى أنه يعمل على تقليل الكوليسترول والدهون المشبعة.

وينصح باستخدام زيت الزيتون بدلاً من الزبدة عند الطهي كما أن إضافة الخضروات مثل الفلفل الحلو والسبانخ والفطر والأفوكادو يزيد من فائدة العجة فى علاج ارتفاع ضغط اتلدم بسبب زيادة نسبة البوتاسيوم والألياف.