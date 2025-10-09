قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

الرئيس السيسي: ترامب يستحق عن جدارة نوبل للسلام لجهوده في التوصل لاتفاق غزة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاني حسين

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي،  الدعوة للرئيس ترامب للمشاركة في الاحتفالية التي ستعقد في مصر بمناسبة إبرام اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

جائ ذلك خلال اتصال هاتفي بين الرئيس السيسي ونظيره الأمريكي دونالد ترامب .


وأكد الرئيس  السيسي، أن الرئيس ترامب يستحق عن جدارة الحصول على جائزة نوبل للسلام لجهوده في التوصل لاتفاق غزة.

كما شدد الرئيس السيسي على أن التوصل إلى اتفاق غزة إنجاز تاريخي وأنه تحقق لحرص وسعي الرئيس ترامب وجهوده الصادقة لتحقيق السلام.

ومن جانبه، رحب الرئيس ترامب بدعوة الرئيس السيسي وأكد سعادته بزيارة مصر التي يكن لها كل الاعتزاز والتقدير.
 

