المؤتمر: اتفاق هدنة غزة بعد جهود مستمرة لمصر .. وإعادة الإعمار ضروري لعودة الحياة للقطاع

أكد المهندس هيثم أمان، الأمين المساعد لحزب المؤتمر بالقاهرة لشئون التنظيم، أن نجاح الجهود المصرية في التوصل إلى اتفاق الهدنة بشأن غزة، لم يأت من فراغ، وإنما نتاج جهود وتحركات مستمرة على كافة المستويات.

وأشار في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن هذا الاتفاق سيكون له تأثير كبير في التخفيف من حدة الأزمة على أهالي قطاع غزة، وضمن تحركات مصر المستمرة لدعم ونصرة القضية الفلسطينية.

وشدد القيادي بحزب المؤتمر، على أهمية الدور المصري فيما يتعلق بإعادة إعمار قطاع غزة، وعودة الحياة إليه مرة أخرى بعد ما لحقه من دمار بسبب الحرب التي استمرت أكثر من عامين.