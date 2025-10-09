الخارجية: مصر قدمت 700 ألف طن مساعدات لغزة

أكد السفير تميم خلاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن معبر رفح ظل مفتوحًا من الجانب المصري .

وقال تميم خلاف في مداخلة هاتفية على قناة “ القاهرة الإخبارية”، :"مصر استضافت العام الماضي مؤتمرًا دوليًا هامًا للاستجابة الإنسانية لغزة، شارك فيه أكثر من 100 وفد، موضحًا أن هناك آلاف الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية جاهزة حالياً لدخول القطاع لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني التي امتدت لأكثر من عامين.

وأضاف أن عدد الشاحنات التي كانت تدخل غزة خلال المرحلة الأخيرة لم يتجاوز 100 شاحنة أو أقل، لكنه أشار إلى أن اتفاق شرم الشيخ سيسهم في مضاعفة حجم الشحنات، وستبذل مصر جهودها لتوفير كافة الاحتياجات الإنسانية والإغاثية للفلسطينيين.



مندوب فلسطين بالأمم المتحدة: نثمن دعوة الرئيس السيسي لترامب للقدوم إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة

أكد السفير رياض منصور مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة، أن اجتماع باريس سيناقش تطبيق وتنفيذ إعلان نيويورك.

وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة في تصريحات للقاهرة الإخبارية، إن اتفاق شرم الشيخ بشأن إنهاء الحرب في غزة اتفق عليه الجميع.

وأضاف مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة:" خطة إعادة إعمار غزة تحتاج إلى تمويل ضخم لتوفير كل المستلزمات لبدء التنفيذ".

وتابع مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة:" نثمن دعوة الرئيس السيسي للرئيس ترامب للقدوم إلى مصر لحضور توقيع اتفاق غزة".

الأغذية العالمي: لدينا مواد غذائية تكفي لحوالي مليون و600 ألف شخص بغزة حتى نهاية العام

قالت الدكتورة عبير عطيفة المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي، إنّ البرنامج موجود على الأرض في غزة منذ بداية الحرب وحتى قبل هذا بسنوات، موضحة: "في كل الأوقات، في وسط إطلاق النار والحرب، كان هناك دائما محاولات لإدخال المساعدات الغذائية ولم يتوقف عملنا إلا للظروف الصعبة وعملية الانفلات الأمني".

وأضافت في لقاء مع الإعلامي أحمد بشتو، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نحن مستعدون ونرحب بعملية وقف إطلاق النار، لدينا مواد غذائية تكفي لحوالي مليون و600 ألف شخص حتى نهاية العام ولمدة 3 أشهر".

وتابعت: "بعد ذلك نستطيع أن نمد حوالي مليون شخص بالمساعدات الغذائية في كل شهر.. الأولوية الآن ستكون لإدخال المواد الغذائية والمكملات الغذائية للمناطق التي تعاني بالفعل من المجاعة".

وأوضحت، أنّ هذه المناطق تتركز في يعني شمال غزة وعلى الأخص مدينة غزة، بالإضافة إلى هذا، عملية إعادة تشغيل المخابز بصورة سريعة، وإصلاح أماكن ومحطات طحن القمح حتى يمكن توفير رغيف العيش بصورة سريعة للشعب الفلسطيني في غزة.

وأردفت: "أيضا، نهتم بعملية إدخال المساعدات، المواد الغذائية عن طريق الجانب التجاري، لأن تشغيل الأسواق وإعادة الحياة لأسواق غزة وخفض أسعار الغذاء ستكون الخطوة الأولى إلى عملية استقرار الأمن الغذائي في غزة في هذه الأيام الصعبة التي ستعني ستتبع وقف إطلاق النار والظروف الجديدة في غزة".