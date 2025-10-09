اتحاد العمال: وقف إطلاق النار في غزة خطوة إنسانية طال انتظارها

ثمّن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر اتفاق إنهاء الحرب في غزة، معتبرا أياه خطوة إنسانية طال انتظارها تفتح الباب أمام استعادة الأمن والسلام في المنطقة، ووقف نزيف الدم ومعاناة الأبرياء.

ويُشيد الاتحاد بالموقف المصري الثابت منذ بداية الأزمة، وبالجهود الدبلوماسية والسياسية الكبيرة التي قادتها القيادة السياسية المصرية برئاسة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أكدت أن مصر كانت وما زالت ضمير الأمة العربية وسندًا لقضاياها العادلة.

كما يوجّه الاتحاد تحية تقدير لكل محبي السلام في العالم الذين دعموا المساعي المصرية من أجل وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن صوت العقل والحكمة هو الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين.