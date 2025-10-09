قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

فتح: مصر والجهود الدولية أنقذت غزة من مشروع التهجير

فلسطين ومصر
فلسطين ومصر
هاني حسين

اعتبر عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي نُوقِش في شرم الشيخ يمثل محطة حاسمة بعد أكثر من عامين شهدت فيهما غزة نزيفًا متواصلًا ودمارًا هائلًا، قائلاً: «غزة نزفت والشعب الفلسطيني نزف دمًا على مدار سنتين من الإبادة».

وأضاف دولة، في مداخلة على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الأطراف الفلسطينية والساعين للسلام سعوا طويلاً لوقف المقتلة، لكن تعنت حكومة نتنياهو المتطرفة أعاق محاولات التهدئة حتى تدخلت جهود دولية وأمريكية أدّت في النهاية إلى إنجاز الاتفاق.

وشدّد على أن نتائج الاتفاق تتجاوز وقف إطلاق النار إذ ستؤدي إلى بدء إدخال المساعدات الإنسانية وإتاحة مساحة لإجراءات إعادة الإعمار وعودة الحياة إلى القطاع، مشيرًا إلى أن الاتفاق سيكبح محاولات التهجير القسري أو الطوعي للشعب الفلسطيني، معتبرًا أن مصر لعبت دورًا محوريًا في الحفاظ على بقاء غزة ضمن الجغرافيا الفلسطينية ومنع تنفيذ مخططات التهجير.

وأشار إلى أن المرحلة المقبلة يجب أن تُستغل للانتقال نحو مسار سياسي حقيقي ينسجم مع الشرعية الدولية والاعترافات الدولية بفلسطين، مؤكدًا أن حفظ غزة وبقاء سكانها على أرضهم هو إنجاز استراتيجي ينبغي أن يقود إلى خطوات عملية نحو تسوية شاملة ودائمة.

فتح حركة فتح مصر غزة قطاع غزة

