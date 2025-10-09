قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرحة السلام.. طائرات تحمل علم مصر وفلسطين ترفرف في سماء مدينة شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات : اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح شهد تقدم 341 بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب
رئيس كينيا يعرب عن تقديره للرئيس السيسي وجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة
بعد لقاء الرئيس السيسي.. ويتكوف وكوشنر يصلان إلى إلى تل أبيب
حالة الطقس غدا.. جو مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى في القاهرة 28
برلماني: اتفاق شرم الشيخ خطوة مفصلية نحو سلام عادل واستقرار شامل لفلسطين والمنطقة
عضو بالشيوخ: مصر بفضل الرئيس السيسي أعادت للسياسة معناها وللمنطقة عقلها
ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.. بوابة المستقبل في معرض دمنهور للكتاب
رموز الكرة المصرية يطمئنون على الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى.. ووزير الصحة ينقل له تحيات الرئيس السيسي
341 مرشحا للنظام الفردى في اليوم الثاني لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب
الأزهر عن اتفاق شرم الشيخ: نقدر جهود الرئيس السيسى والأمير تميم وترامب
الرئيس الكيني يلتقى مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
سمير عمر: الفرق الفنية والوفود الأمنية تواصل مناقشاتها لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة

سمير عمر
سمير عمر
هاني حسين

قال الكاتب الصحفي والإعلامي سمير عمر رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنّه فيما يتعلق بما دار اليوم في مدينة شرم الشيخ بعد أن تم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار فجر هذا اليوم يمكن الإشارة إلى أن الفرق الفنية والوفود الأمنية واصلت مناقشاتها من أجل وضع اللمسات الأخيرة على هذا الاتفاق، من بين ذلك، الذي جرى مناقشته بشأن خرائط انسحاب الجيش الإسرائيلي من القطاع، واستكمال الاتفاق بشأن قوائم الأسرى الفلسطينيين المطلوب الإفراج عنهم وفق هذه الصفقة.

وأضافت في مداخلة مع الإعلامية أمل الحناوي مقدمة برنامج "عن قرب مع أمل الحناوي"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "إضافة إلى ذلك، ما طالبت به حركة حماس بأن تمنح بعض الوقت حتى تتمكن من استخراج جثامين من قضوا من الرهائن والمحتجزين أثناء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، كذلك، توفير الظروف اللوجستية وتوفير الشروط اللازمة لكي تنجز حركة حماس المهمة المتعلقة بالإفراج عن جميع الرهائن والمحتجزين لديها".

وتابع: "على الجانب الآخر، وبينما كان ذلك يحدث في شرم الشيخ، ورغم دخول قرار وقف إطلاق النار حيز التنفيذ منتصف النهار في التوقيت المحلي اليوم بقطاع غزة، سُجلت العديد من الخروقات والهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وهذا ربما كان ما قد أشار البعض من مخاوف من ألا تلتزم إسرائيل بهذا الاتفاق".

غزة قطاع غزة الاحتلال اسرائيل فلسطين

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

