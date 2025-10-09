باشات: اتفاق غزة في شرم الشيخ كتب نهاية مخطط تهجير الشعب الفلسطيني

قال اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب السابق، إن اتفاق غزة الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ جاء نتيجة جهود مصرية مكثفة قادتها الدولة المصرية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بهدف إنهاء الحرب على القطاع ووقف نزيف الدم الفلسطيني، مشددًا على أن القاهرة أثبتت مجددًا أنها الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأنها تتحرك بمسؤولية تجاه القضية الفلسطينية دون أي مصالح ضيقة.

وأكد باشات، أن مصر بهذه الجهود أوقفت مخطط التهجير الذي كانت تسعى إليه إسرائيل لنقل سكان قطاع غزة إلى سيناء، موضحًا أن هذا الاتفاق مثّل انتصارًا سياسيًا ودبلوماسيًا للقاهرة التي واجهت ضغوطًا دولية هائلة، لكنها تمسكت بموقفها الثابت الرافض لأي مساس بالأمن القومي المصري أو بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار اللواء باشات إلى أن إسرائيل ستلتزم بالاتفاق بضمانة أمريكية، وهو أمر مهم أصرت عليه مصر خلال المفاوضات، وكان ضمن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور توقيع الاتفاق، والذي أعقبه إعلان ترامب رسميًا عن التوصل إلى الاتفاق، في خطوة تعكس حرص القاهرة وواشنطن على تثبيت التفاهمات وضمان تنفيذها من قبل تل أبيب.

وأضاف أن ما جرى في شرم الشيخ يمثل تحولًا مهمًا في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويعيد لمصر دورها التاريخي كـ"قلب الوساطة الإقليمية"، مشيرًا إلى أن استضافة القاهرة للمفاوضات النهائية دليل على ثقة الأطراف كافة في حيادها وقدرتها على تحقيق توازن دقيق بين المتطلبات الأمنية والسياسية والإنسانية.

واختتم باشات تصريحه بالتأكيد على أن اتفاق شرم الشيخ هو بداية لمسار سياسي جديد يفتح الباب أمام جهود إعادة إعمار غزة وتثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات السياسة المصرية، وأن القاهرة ستواصل تحركاتها لضمان استقرار المنطقة وحق الشعب الفلسطيني في الحياة والكرامة.