قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
فرحة السلام.. طائرات تحمل علم مصر وفلسطين ترفرف في سماء مدينة شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات : اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح شهد تقدم 341 بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب
رئيس كينيا يعرب عن تقديره للرئيس السيسي وجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة
بعد لقاء الرئيس السيسي.. ويتكوف وكوشنر يصلان إلى إلى تل أبيب
حالة الطقس غدا.. جو مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى في القاهرة 28
برلماني: اتفاق شرم الشيخ خطوة مفصلية نحو سلام عادل واستقرار شامل لفلسطين والمنطقة
عضو بالشيوخ: مصر بفضل الرئيس السيسي أعادت للسياسة معناها وللمنطقة عقلها
ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.. بوابة المستقبل في معرض دمنهور للكتاب
رموز الكرة المصرية يطمئنون على الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى.. ووزير الصحة ينقل له تحيات الرئيس السيسي
341 مرشحا للنظام الفردى في اليوم الثاني لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب
الأزهر عن اتفاق شرم الشيخ: نقدر جهود الرئيس السيسى والأمير تميم وترامب
الرئيس الكيني يلتقى مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

باشات: اتفاق غزة في شرم الشيخ كتب نهاية مخطط تهجير الشعب الفلسطيني

اللواء حاتم باشات
اللواء حاتم باشات
عبد الرحمن سرحان

قال اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب السابق، إن اتفاق غزة الذي تم التوصل إليه في شرم الشيخ جاء نتيجة جهود مصرية مكثفة قادتها الدولة المصرية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بهدف إنهاء الحرب على القطاع ووقف نزيف الدم الفلسطيني، مشددًا على أن القاهرة أثبتت مجددًا أنها الركيزة الأساسية لتحقيق الاستقرار في المنطقة، وأنها تتحرك بمسؤولية تجاه القضية الفلسطينية دون أي مصالح ضيقة.

وأكد باشات، أن مصر بهذه الجهود أوقفت مخطط التهجير الذي كانت تسعى إليه إسرائيل لنقل سكان قطاع غزة إلى سيناء، موضحًا أن هذا الاتفاق مثّل انتصارًا سياسيًا ودبلوماسيًا للقاهرة التي واجهت ضغوطًا دولية هائلة، لكنها تمسكت بموقفها الثابت الرافض لأي مساس بالأمن القومي المصري أو بحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشار اللواء باشات إلى أن إسرائيل ستلتزم بالاتفاق بضمانة أمريكية، وهو أمر مهم أصرت عليه مصر خلال المفاوضات، وكان ضمن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لحضور توقيع الاتفاق، والذي أعقبه إعلان ترامب رسميًا عن التوصل إلى الاتفاق، في خطوة تعكس حرص القاهرة وواشنطن على تثبيت التفاهمات وضمان تنفيذها من قبل تل أبيب.

وأضاف أن ما جرى في شرم الشيخ يمثل تحولًا مهمًا في مسار الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويعيد لمصر دورها التاريخي كـ"قلب الوساطة الإقليمية"، مشيرًا إلى أن استضافة القاهرة للمفاوضات النهائية دليل على ثقة الأطراف كافة في حيادها وقدرتها على تحقيق توازن دقيق بين المتطلبات الأمنية والسياسية والإنسانية.

واختتم باشات تصريحه بالتأكيد على أن اتفاق شرم الشيخ هو بداية لمسار سياسي جديد يفتح الباب أمام جهود إعادة إعمار غزة وتثبيت وقف إطلاق النار، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل على رأس أولويات السياسة المصرية، وأن القاهرة ستواصل تحركاتها لضمان استقرار المنطقة وحق الشعب الفلسطيني في الحياة والكرامة.

غزة اتفاق غزة اللواء حاتم باشات النواب مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

حالة الطقس

بدء تغيرات الطقس.. الأمطار تقترب من العاصمة وتراجع في درجات الحرارة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه

ترشيحاتنا

منتخب مصر

المتحدة للرياضة تكشف عن مشاركة أحمد سعد وحمادة هلال في احتفالية صعود منتخب مصر لكأس العالم 2026

سعد سمير

سعد سمير: الإسماعيلي مرعب في ملعبه وسط جماهيره

سعد سمير

سعد سمير: سيراميكا كليوباترا يقدم كرة ممتعة ويملك منظومة محترفة

بالصور

طريقة عمل البليلة باللبن.. تمنحك الدفء والطاقة

طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة
طريقة عمل البليلة

لازم تكشف فورا.. أسماء هذه العلامات تؤكد أن الصداع خطر

الصداع
الصداع
الصداع

الزعتر.. صيدلية طبيعية متعددة الفوائد لتعزيز المناعة وتحسين التنفس وصحة القلب

فوائد الزعتر الصحية المتعددة
فوائد الزعتر الصحية المتعددة
فوائد الزعتر الصحية المتعددة

القلب الأبيض.. آخر صورة للكابتن حسن شحاتة في المستشفى

حسن شحاته
حسن شحاته
حسن شحاته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

المزيد