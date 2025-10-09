قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: اتفاق شرم الشيخ خطوة مفصلية نحو سلام عادل واستقرار شامل لفلسطين والمنطقة
عضو بالشيوخ: مصر بفضل الرئيس السيسي أعادت للسياسة معناها وللمنطقة عقلها
ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.. بوابة المستقبل في معرض دمنهور للكتاب
رموز الكرة المصرية يطمئنون على الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى.. ووزير الصحة ينقل له تحيات الرئيس السيسي
341 مرشحا للنظام الفردى في اليوم الثاني لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب
الأزهر عن اتفاق شرم الشيخ: نقدر جهود الرئيس السيسى والأمير تميم وترامب
الرئيس الكيني يلتقى مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك
نتنياهو يطالب بمنح ترامب جائزة نوبل للسلام
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد حماس رغم وقف إطلاق النار في غزة
تيسير مطر: القيادة الحكيمة للرئيس السيسي استطاعت أن تفرض منطق العقل والحكمة
أخبار السيارات | أشهر 5 موديلات 2026 أوتوماتيك في مصر .. سعر داسيا سبرينج 2026 بـ السعودية
سمير عمر: الفرق الفنية والوفود الأمنية تواصل مناقشاتها لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

مراسلة الحدث: إرجاء توقيع اتفاق غزة لحين وصول ترمب إلى مصر

ترامب
ترامب
محمد شحتة

قالت رندة أبو العزم، مدير مكتب الحدث في مصر، إنه ربنا يتم عقد اجتماعات فلسطينية فلسطينية تمهيدا للمصالحة وهذا أمر مهم جدا تسعى إليه مصر حتى يتسنى تطبيق هذه الخطة.

وأضافت رندة أبو العزم، في مداخلة تليفزيونية، أن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض -بحسب وسائل الإعلام المصرية- أن يتم في الثانية عشر ظهرا، لم يتم في هذا الوقت.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يحضر الرئيس ترامب إلى مصر للتوقيع على هذه الاتفاقية وسط احتفال تاريخي، بعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، قرر مرة أخرى تطلعه لزيارة الرئيس الأمريكي للتوقيع على هذه الاتفاقية.

وتابعت: بحسب المعلومات ربما تكون هذه الزيارة في شرم الشيخ بعد زيارته لإسرائيل فالمواعيد ليست واضحة ولكن من المؤكد أن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتوقي على هذه الاتفاقية.

ترامب الحدث مصر الرئيس السيسي الرئيس الأمريكي وقف إطلاق النار غزة شرم الشيخ

أسعار الدواجن

تراجع مفاجئ.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس| وهذا ثمن البيض

وزير التربية والتعليم

جدول امتحانات شهر اكتوبر 2025 ومواصفات الأسئلة .. توضيح عاجل الآن

القيادي خليل الحية

«السيادة المصرية خط أحمر».. ظهور الحية في شرم الشيخ يوجه رسالة حاسمة للعالم

لقطة من الحريق

10 سيارت إطفاء وخزانات استراتيجية.. القصة الكاملة لحريق عقار الحرفيين|صور

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

عودة الساعة 60 دقيقة للخلف عندما تدق 12 صباحًا.. انطلاق التوقيت الشتوي 2025 في هذا الموعد

حالة الطقس

بدء تغيرات الطقس.. الأمطار تقترب من العاصمة وتراجع في درجات الحرارة

وزير التربية والتعليم

قرارات عاجلة بشأن مصروفات المدارس الرسمية للغات "المرحلة الثانوية"

ذهب

الذهب يواصل الصعود.. وعيار 21 يتجاوز 5 آلاف جنيه

البابا لاون

البابا لاون الرابع عشر يترأس قداس يوبيل الحياة المكرسة | صور

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشيد بدور الدولة المصرية في نجاح مفاوضات وقف الحرب في غزة

خلف الزناتي نقيب المعلمين

نقيب المعلمين يشيد بدور مصر والرئيس السيسي في إنهاء الحرب فى غزة

بالصور

طريقة عمل البليلة باللبن.. تمنحك الدفء والطاقة

لازم تكشف فورا.. أسماء هذه العلامات تؤكد أن الصداع خطر

الزعتر.. صيدلية طبيعية متعددة الفوائد لتعزيز المناعة وتحسين التنفس وصحة القلب

القلب الأبيض.. آخر صورة للكابتن حسن شحاتة في المستشفى

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

