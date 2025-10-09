مراسلة الحدث: إرجاء توقيع اتفاق غزة لحين وصول ترمب إلى مصر

قالت رندة أبو العزم، مدير مكتب الحدث في مصر، إنه ربنا يتم عقد اجتماعات فلسطينية فلسطينية تمهيدا للمصالحة وهذا أمر مهم جدا تسعى إليه مصر حتى يتسنى تطبيق هذه الخطة.

وأضافت رندة أبو العزم، في مداخلة تليفزيونية، أن توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الذي كان من المفترض -بحسب وسائل الإعلام المصرية- أن يتم في الثانية عشر ظهرا، لم يتم في هذا الوقت.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يحضر الرئيس ترامب إلى مصر للتوقيع على هذه الاتفاقية وسط احتفال تاريخي، بعد استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، للمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، قرر مرة أخرى تطلعه لزيارة الرئيس الأمريكي للتوقيع على هذه الاتفاقية.

وتابعت: بحسب المعلومات ربما تكون هذه الزيارة في شرم الشيخ بعد زيارته لإسرائيل فالمواعيد ليست واضحة ولكن من المؤكد أن يحضر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتوقي على هذه الاتفاقية.