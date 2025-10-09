قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلماني: اتفاق شرم الشيخ خطوة مفصلية نحو سلام عادل واستقرار شامل لفلسطين والمنطقة
عضو بالشيوخ: مصر بفضل الرئيس السيسي أعادت للسياسة معناها وللمنطقة عقلها
ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.. بوابة المستقبل في معرض دمنهور للكتاب
رموز الكرة المصرية يطمئنون على الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى.. ووزير الصحة ينقل له تحيات الرئيس السيسي
341 مرشحا للنظام الفردى في اليوم الثاني لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب
الأزهر عن اتفاق شرم الشيخ: نقدر جهود الرئيس السيسى والأمير تميم وترامب
الرئيس الكيني يلتقى مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك
نتنياهو يطالب بمنح ترامب جائزة نوبل للسلام
وزير الدفاع الإسرائيلي يهدد حماس رغم وقف إطلاق النار في غزة
تيسير مطر: القيادة الحكيمة للرئيس السيسي استطاعت أن تفرض منطق العقل والحكمة
أخبار السيارات | أشهر 5 موديلات 2026 أوتوماتيك في مصر .. سعر داسيا سبرينج 2026 بـ السعودية
سمير عمر: الفرق الفنية والوفود الأمنية تواصل مناقشاتها لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق غزة
أخبار العالم

نتنياهو يطالب بمنح ترامب جائزة نوبل للسلام

ترامب ونتنياهو
ترامب ونتنياهو
ناصر السيد

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، إن دونالد ترامب يستحق جائزة نوبل للسلام، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي عن اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح أسرى بين إسرائيل وحماس.

وجاء في منشور على الحساب الرسمي لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي على منصة "إكس" امنحوا ترامب جائزة نوبل للسلام، فهو يستحقها!".

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، دخل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة حيز التنفيذ لتنتهي الحرب التي استمرت عامين تسببت في دمار قطاع غزة واستشهاد عشرات الآلاف من الشعب الفلسطيني.

وجرى الاتفاق بعد المفاوضات التي عقدت خلال الأيام القليلة الماضية في شرم الشيخ بين حماس وإسرائيل بوساطة مصرية قطرية أمريكية.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إن المنظمة الدولية مستعدة للتحرك فورًا، مؤكداً أن فرقها جاهزة لتعزيز جهود الإغاثة والإيواء وتقديم المساعدات الطبية العاجلة في قطاع غزة.

وأضاف جوتيريش أن اتفاق غزة يمثل بارقة أمل جديدة للفلسطينيين، داعيًا إلى رسم مسار سياسي واضح ينهي الاحتلال ويفتح الطريق أمام تحقيق حل الدولتين.

كما حث على إطلاق سراح جميع الرهائن وضمان وقف دائم لإطلاق النار، واصفًا الاتفاق بأنه "إنجاز كانت المنطقة والعالم بأمسّ الحاجة إليه"، مشيدًا في الوقت نفسه بأدوار الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في التوصل إليه.

وأكد الأمين العام على ضرورة تمكين العاملين في المجال الإنساني من الوصول الآمن والمستدام إلى المحتاجين في غزة، مشددًا على أهمية التخلص من العراقيل البيروقراطية وتسريع إعادة إعمار البنية التحتية المدمرة.

نتنياهو منح ترامب جائزة نوبل للسلام جائزة نوبل للسلام ترامب رئيس الوزراء الإسرائيلي

