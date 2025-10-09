مراسل الحدث: ترامب سيدلي بكلمة عن زيارة الشرق الأوسط بعد قليل

كشف بيير غانم، مراسل الحدث، عن أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، سيدلي بكلمة بعد قليل، بشأن زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط.

وقال مراسل الحدث في مداخلة تليفزيونية، إن كلمة ترامب ستكون خلال اجتماع مجلس الوزراء في البيت الأبيض، وسيكون لدى الرئيس الأمريكي الكثير من الوقت، حول الحديث عما حدث من قبل أو بأي اتجاه نحو نتوجه إليه، سواء عن زيارة الشرق الأوسط أو عن مسار السلام.

وأشار إلى أن هناك تأكيد واضح من الرئيس الأمريكي على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المعتقلين أو المخطوفين، وكذلك عن السلام في الشرق الأوسط.