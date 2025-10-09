ويتكوف: ترامب في مصر الأسبوع المقبل

أعلن المبعوث الأمريكي إلى المنطقة، ستيف ويتكوف أن الرئيس دونالد ترامب سيتوجّه إلى مصر الأسبوع المقبل.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة له، إنه سيتوجه إلى مصر لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأعرب عن امتنانه لقيادة مصر وقطر وتركيا على جهودهم الكبيرة في التوصل إلى الاتفاق، مؤكدا أن هذا الاتفاق ينهي الحرب في غزة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين سيتم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين.. مضيفا أن كل دول المنطقة كانت متفقة بشأن السلام.

وأكد ترامب، اليوم أنه سيكون هناك نزع سلاح في غزة وانسحاب بعد إطلاق سراح الرهائن.

وقال إنه ليس لديه موقف بشأن حل الدولتين وسأذهب مع ما سيتم الاتفاق عليه، مضيفا أنه وافق على إلقاء كلمة في الكنيست الإسرائيلي وسأفعل إن أرادوا مني ذلك.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن ترامب انتهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في مصر خلال الأيام المقبلة.