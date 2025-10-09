قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
90 ألف حتة بلاستيك في جسمنا .. زجاجات المياه تسبب كوارث | إيه الحكاية
موعد صرف معاش تكافل وكرامة أكتوبر 2025 وخطوات الاستعلام بالرقم القومي
رئيس الكنيست يدعو ترامب لإلقاء كلمة
قيادي بحماس : هدفنا وقف مذبحة غزة .. والوحدة الوطنية ضرورة لمواجهة المؤامرات
أحمد عبد القادر يطلب 130 مليون جنيه لتجديد عقده مع الأهلي
التحرير الفلسطينية: القاهرة تصدت بكل وضوح لمحاولات فرض سياسة التهجير
استاد القاهرة جاهز للاحتفال.. وليد عبد الوهاب: نتوقع حضورًا جماهيريًا كبيرًا أمام غينيا بيساو
محمد أبو العينين: واجهنا التحديات لبناء أول مصنع سيراميك بمصر
قادة العالم يرحبون باتفاق وقف إطلاق النار بغزة ويعتبرونه بداية مسار على طريق السلام الدائم
وزير الخارجية الإيطالي يشكر مصر والوسطاء على جهود التوصل لاتفاق سلام في غزة
أربع ولا خميس؟.. موعد أول يوم في شهر رمضان 2026
النباشون في سوهاج .. خطر صامت يهدد الشوارع وممتلكات المواطنين
التحرير الفلسطينية: القاهرة تصدت بكل وضوح لمحاولات فرض سياسة التهجير

قال الدكتور أحمد المجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه فجر اليوم بوساطة مصرية يمثل إنجازًا كبيرًا للقيادة الفلسطينية، مشيدًا بالدور التاريخي الذي لعبته القاهرة والرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على قطاع غزة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مصر لم تبذل جهودها فقط خلال هذه الأزمة، بل واصلت العمل على مدار سنوات طويلة من أجل تثبيت الحقوق الفلسطينية وإفشال المخططات التي استهدفت تهجير الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وتابع، أنّ مصر خاضت صراعات علنية ومواقف حاسمة في مواجهة حكومة نتنياهو، خصوصًا بعد السابع من أكتوبر 2023، دفاعًا عن الشعب الفلسطيني ورفضًا لسياسات العدوان والتهجير.

وأكد، أن القاهرة تصدت بكل وضوح لمحاولات فرض سياسة الترحيل الجماعي من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف الثابت هو ما حال دون تنفيذ المخطط الإسرائيلي الرامي لتصفية القضية الفلسطينية.

