التحرير الفلسطينية: القاهرة تصدت بكل وضوح لمحاولات فرض سياسة التهجير

قال الدكتور أحمد المجدلاني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه فجر اليوم بوساطة مصرية يمثل إنجازًا كبيرًا للقيادة الفلسطينية، مشيدًا بالدور التاريخي الذي لعبته القاهرة والرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم الشعب الفلسطيني ووقف العدوان على قطاع غزة.

وأضاف في مداخلة مع الإعلامي ياسر رشدي، مقدم برنامج "من مصر"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ مصر لم تبذل جهودها فقط خلال هذه الأزمة، بل واصلت العمل على مدار سنوات طويلة من أجل تثبيت الحقوق الفلسطينية وإفشال المخططات التي استهدفت تهجير الفلسطينيين إلى خارج القطاع.

وتابع، أنّ مصر خاضت صراعات علنية ومواقف حاسمة في مواجهة حكومة نتنياهو، خصوصًا بعد السابع من أكتوبر 2023، دفاعًا عن الشعب الفلسطيني ورفضًا لسياسات العدوان والتهجير.

وأكد، أن القاهرة تصدت بكل وضوح لمحاولات فرض سياسة الترحيل الجماعي من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، مشيرًا إلى أن هذا الموقف الثابت هو ما حال دون تنفيذ المخطط الإسرائيلي الرامي لتصفية القضية الفلسطينية.