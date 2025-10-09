وزير الخارجية الإيطالي يشكر مصر والوسطاء على جهود التوصل لاتفاق سلام في غزة

وجه وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، الشكر لمصر والوسطاء الدوليين؛ لجهودهم في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدا أنه "خطوة أولى نحو استقرار الشرق الأوسط".

وكتب تاياني- على منصة (إكس)، اليوم /الخميس/ - أن "هذا الاتفاق هو جهد مشترك من المجتمع الدولي بأكمله، وخاصة مصر والولايات المتحدة وقطر وتركيا، التي نتقدم لها بجزيل الشكر على دعمها القوي لهذا الاتفاق"، مشددا على أن الحكومة الإيطالية تدعم هذا الجهد.

وأضاف أن "اتفاق تبادل الأسرى والرهائن ووقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس هو الخطوة الأولى نحو استقرار الشرق الأوسط"، مؤكدا أن "اتفاق السلام الذي تم التوصل إليه يُمثل لحظة تاريخية حاسمة.. إنها أول خطوة رئيسية في عملية طويلة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط".

