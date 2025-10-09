أول تصريح لـ ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين بعد التوصل لاتفاق غزة

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس أنه لن يجبر أحد على مغادرة غزة وفق خطة السلام التي نعمل على تنفيذها، في أول تصريح له بشأن التهجير بعد الإعلان عن اتفاق غزة.

وأضاف الرئيس الأمريكي أنه سيتم تحديد القوات الدولية التي ستنشر في قطاع غزة، لافتا إلى أنه يعتزم التوجه إلى الشرق الأوسط يوم الأحد المقبل.

وأضاف الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، أنه يأمل أن يكون في الشرق الأوسط عندما يتم إطلاق سراح الرهائن.

وقال ترامب إنه لم يحدث أن تمكن أحد من وقف 8 حروب في 8 أشهر كما فعلت أنا، لافتا إلى أن بعض من حصلوا على جائزة نوبل للسلام لم يحققوا إلا القليل مما حققته.

وأوضح أنه جرى إتمام كل شيء بشأن اتفاق وقف الحرب في غزة والجميع يحتفلون بتحقيقه، مبينا أن الشرق الأوسط سيكون عظيما بعد سنة من الآن.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في مصر خلال الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة له مساء اليوم الخميس، إنه سيتوجه إلى مصر لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن امتنانه لقيادة مصر وقطر وتركيا على جهودهم الكبيرة في التوصل إلى الاتفاق، مؤكدا أن هذا الاتفاق ينهي الحرب في غزة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين سيتم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين.. مضيفا أن كل دول المنطقة كانت متفقة بشأن السلام.

وأشار إلى أن"السلام الذي ساعدنا في التوصل إليه في الشرق الأوسط سيكون مستداما.. مبينا في الوقت ذاته أن غزة سيعاد إعمارها، ودولا كثيرة ستساهم في إعادة إعمارها.

وفي سياق متصل، قال ترامب إن إيران تريد العمل على إحلال السلام وسنعمل معها"، مضيفا أن "الهجوم على إيران كان مهما للتوصل إلى اتفاق بشأن غزة.