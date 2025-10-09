قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

رئيس وزراء أستراليا يرحب بخطة السلام بين إسرائيل وحماس ويدعو إلى الالتزام بتنفيذها

أ ش أ

  رحب رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي بالإعلان عن خطة السلام بين إسرائيل وحماس، داعيًا جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل بتنفيذ بنودها واغتنام هذه الفرصة لإنهاء الصراع المستمر منذ أكثر من عامين.
وقال ألبانيزي في بيان نشرته اليوم هيئة الإذاعة الأسترالية اليوم /الخميس/ إن "بعد أكثر من عامين من النزاع، واحتجاز الرهائن، والخسائر الفادحة في أرواح المدنيين، يُعد هذا الاتفاق خطوة ضرورية للغاية نحو تحقيق السلام"، مشيرًا إلى أن أستراليا كانت دائمًا ضمن الدول التي دعت إلى وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق.
من جانبها، أعربت زعيمة المعارضة الأسترالية سوسان لي عن ترحيبها بالاتفاق، مؤكدة أنه "يجب أن يُلهم الأمل في أستراليا وجميع أنحاء العالم".
وأضافت لي أن "كل الأستراليين من أصحاب النوايا الحسنة سيرحبون بهذا الإعلان"، معربة عن أملها في أن "تتحول هذه الخطوة إلى واقع ملموس خلال الأيام المقبلة".
 

