أوتشا تؤكد استعدادها تزويد قطاع غزة بالإمدادات الإغاثية مع أنباء اتفاق وقف إطلاق النار

أكدت وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة (أوتشا)، اليوم الخميس، جاهزيتها لتزويد قطاع غزة المجوع بالإمدادات الإغاثية، مع أنباء اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت أولجا تشيريفكو من مكتب تنسيق المساعدات التابع لـ (أوتشا) - بحسب موقع الأمم المتحدة - إن "لدى العاملين في المجال الإنساني التابعين للأمم المتحدة حوالي 170 ألف طن متري من المواد الغذائية والمأوى والأدوية وغيرها من المواد الضرورية"، مضيفة: "نحن نتطلع إلى معرفة ما سيكون دورنا في المستقبل، وكيف سيتم إيصال هذه المساعدات بسرعة وكفاءة إلى الأشخاص الذين هم بالطبع بأمس الحاجة إليها".
يأتي هذا التطور في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن إسرائيل وحماس وقعتا على المرحلة الأولى من خطة السلام التي وضعها، والمكونة من 20 بندا، بعد أيام من المفاوضات غير المباشرة المكثفة في مدينة شرم الشيخ المصرية.


 

