رئيس الكنيست يدعو ترامب لإلقاء كلمة

دعا رئيس الكنيست الإسرائيلي أمير أوحانا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رسميا لإلقاء خطاب في الكنيست.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أضيئ مبنى الكنيست الإسرائيلي بألوان الأحمر والأبيض والأزرق احتفالاً بزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المرتقبة، بعد اتفاق إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

وأكد متحدث باسم الكنيست أن الأضواء ستبقى مضاءة طوال زيارة ترامب، بحسب ما أفادت به شبكة سي إن إن الإخبارية الأمريكية.

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتهاء الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أن مراسم توقيع الاتفاق ستُعقد في مصر خلال الأيام المقبلة.

وقال الرئيس الأمريكي في كلمة له مساء اليوم الخميس، إنه سيتوجه إلى مصر لحضور مراسم توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأعرب الرئيس الأمريكي عن امتنانه لقيادة مصر وقطر وتركيا على جهودهم الكبيرة في التوصل إلى الاتفاق، مؤكدا أن هذا الاتفاق ينهي الحرب في غزة.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين سيتم الإثنين أو الثلاثاء المقبلين.. مضيفا أن كل دول المنطقة كانت متفقة بشأن السلام.

وأشار إلى أن"السلام الذي ساعدنا في التوصل إليه في الشرق الأوسط سيكون مستداما.. مبينا في الوقت ذاته أن غزة سيعاد إعمارها، ودولا كثيرة ستساهم في إعادة إعمارها.