سفير صربيا بالقاهرة: فوز العناني اعتراف بخبرته المهنية ومؤهلاته الاستثنائية

هنأ سفير صربيا بالقاهرة ميروسلاف تشيستوفيش بالقاهرة، مصر والدكتور خالد العناني على فوزه بمنصب مدير عام منظمة الأمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة "اليونسكو"، مؤكدا أن فوز الدكتور العناني هو اعتراف بخبرته المهنية ومؤهلاته الاستثنائية.

وأضاف في تصريح إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس/ أن صربيا قدمت الدعم الرسمي في المراحل الأولى لترشيح الدكتور خالد العناني، مما يعكس العلاقات الثنائية القوية والودية التي بلغت المستويات التاريخية بفضل الالتزام الثاقب للرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش والرئيس عبد الفتاح السيسي، اللذين التقيا مرتين في السنوات الثلاث الماضية.

وأعرب عن ثقته من أن معرفة ورؤية الدكتور العناني ستسهم في تعزيز اليونسكو، وإزالة الطابع السياسي عنها مما يسمح لها بإعادة التركيز على مهامها الأساسية.. مشيرا إلى أن فوزه له أهمية تاريخية لأنه تكريم لمرشح يجسد تراثًا ثقافيًا وحضاريًا فريدًا.

