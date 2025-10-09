الجزائر تأمل أن يمهد اتفاق تنفيذ خطة الرئيس ترامب في غزة لحل دائم ونهائي للقضية الفلسطينية

أعربت الجزائر، اليوم الخميس، عن أملها في أن يمهد التوصل إلى اتفاق بخصوص بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة إلى حل سلمي ودائم ونهائي للقضية الفلسطينية.

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الجزائرية (واج)-: "تسجل الجزائر ما تم التوصل إليه من اتفاق بخصوص بدء تنفيذ المرحلة الأولى من خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة، باعتبارها خطوة أولى نحو إنهاء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق".

ورحبت الجزائر، في بيانها، بالوقف الفوري لإطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لقطاع غزة بصفة عاجلة، وهما المطلبان اللذان لطالما نادت بهما الجزائر والمجتمع الدولي بإلحاح وثبات لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني.

وأعربت الجزائر عن أملها في أن تمهد هذه الخطوة لحل سلمي دائم ونهائي للقضية الفلسطينية، يكفل للشعب الفلسطيني كافة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها الحق في إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف، كما أقرته الأمم المتحدة وأكد عليه المجتمع الدولي من خلال توالي الاعترافات بالدولة الفلسطينية.