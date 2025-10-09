مفيد شهاب: مصر لا تتنازل عن شبر من حقوقها في النيل.. وإثيوبيا تخالف القواعد الدولية

أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير المجالس النيابية والشؤون القانونية الأسبق، أن موقف مصر في نزاعها مع إثيوبيا نابع من تمسكها بالقانون الدولي والاتفاقيات المنظمة لمياه النيل، مشيراً إلى أن إثيوبيا تمادت في مخالفة القواعد الدولية والشرعية المتعارف عليها بشأن الأنهار المشتركة، بينما حرصت مصر على اتباع كل السبل الدبلوماسية لتسوية الأزمة دون التفريط في أي جزء من حقوقها التاريخية في مياه النيل.

وقال مفيد شهاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إن مثابرة مصر في الدفاع عن حقوقها والتزامها بالشرعية الدولية هما ما يجعلانها لا تخشى أي مساس من الآخرين، مشيراً إلى أن ما فعلته مصر في قضية طابا نموذج واضح لهذه العقيدة الراسخة، حيث أصرت على استرداد حقها حتى النهاية.

موقف مصر في حرب غزة

وأضاف الوزير مفيد شهاب، أن موقف مصر في حرب غزة الأخيرة يؤكد الثبات ذاته، إذ وقفت القاهرة منذ اليوم الأول ضد الحرب الإجرامية على الشعب الفلسطيني، ورفضت تماماً فكرة التهجير، موضحاً أن اتفاق وقف إطلاق النار يبرهن على صحة الموقف المصري وتمسكه بمبادئ السلام العادل للجميع.