إثيوبيا تفوز على غينيا بيساو.. ولا تغييرات في ترتيب مجموعة مصر بتصفيات المونديال

حقق منتخب إثيوبيا فوزًا صعبًا على نظيره غينيا بيساو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة التاسعة وقبل الأخيرة من التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 27 عن طريق اللاعب رامكيل جيمس، ليمنح إثيوبيا ثلاث نقاط ثمينة، رغم أن الفوز لم يؤثر على ترتيب المجموعة التي تضم منتخب مصر.

ويواصل المنتخب المصري تصدره لجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 20 نقطة من 8 مباريات، ويحتاج فقط إلى نقطتين لضمان التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم.



ويأتي خلفه منتخب بوركينا فاسو في المركز الثاني برصيد 15 نقطة، يليه سيراليون بـ12 نقطة، ثم غينيا بيساو بـ10 نقاط، وإثيوبيا خامسًا بـ9 نقاط، فيما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة فقط.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع جيبوتي في السابعة مساء اليوم بالمغرب، بينما تجمع مباراة أخرى في نفس التوقيت بين بوركينا فاسو وسيراليون ضمن منافسات نفس الجولة.