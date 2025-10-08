ضي ترند هز المشاعر والقلوب.. اعرف أهم التحديات أمام مرضى المهق

تصدر فيلم ضي ترند السوشيال ميديا خلال الأيام الماضية ويحكى قصة طفل مصاب ب المهق أو الألبينو .

ويهدف فيلم ضى إلى توصيل رسالة خاصة بمعاناة المصابين بمرض المهق أو الألبينو والتى جسدها بطل القصة ضي من تحديات يومية وكيفية تعامل المجتمع معهم بطريقة سليمة.

ويتعرض مرضى المهق لتحديات اجتماعية عديدة بداية من النفور والتنمر وصولا إلى انخفاض فرص العمل بالإضافة إلى المتاعب الصحية حيث أن مرض بطل فيلم ضي يسبب مضاعفات عديدة لكل المصابين به وهو يختلف بشكل كبير عن البهاق.

ووفقا لما جاء في موقع مايو كلينك نكشف لكم أشهر المضاعفات التي يواجهها أبطال المهق.

مضاعفات المهق

يسبب المَهَق الإصابة باضطرابات في الجلد والعينين ويمكن أن يجعل المصابين به يواجهون بعض الصعوبات الاجتماعية والعاطفية.

مضاعفات العين



قد تؤثر مشاكل الرؤية على التعلم والعمل والقدرة على قيادة السيارة.

اضطرابات الجلد



الأشخاص المصابون بالمَهَق يكون جلدهم حساسًا جدًا للضوء والشمس وحروق الشمس من أخطر مضاعفات المَهَق.

إذ يمكن أن يسبب التعرض للشمس تلفًا في الجلد، ليصبح خشنًا وسميكًا ويمكن أن تزيد حروق الشمس أيضًا من احتمالات الإصابة بسرطان الجلد.

ونظرًا لنقص مادة الصباغ، قد يظهر نوع من سرطان الجلد، يُطلق عليه الورم الميلانيني، على شكل زوائد جلدية أو شامات لونها زهري أو أحمر بدلاً من اللون الأسود أو البني المعتاد.

وقد يجعل ذلك اكتشاف سرطان الجلد في مرحلة مبكرة صعبًا وبدون إجراء فحوصات دقيقة ومنتظمة للجلد، قد لا يتمكن الطبيب من تشخيص الورم الميلانيني إلا عند وصوله إلى مرحلة متقدمة.

التحديات الاجتماعية والعاطفية



يتعرض بعض المصابين بالمهَق للتمييز السلبي وقد يكون لردود أفعال الآخرين تجاه المصابين بالمهَق تأثير سلبي عليهم.

يمكن أن يواجه المصابون بالمهَق التنمر أو المضايقة أو تُطرح عليهم أسئلة غير مرغوبة عن مظهرهم أو نظاراتهم أو الأدوات المساعدة على الإبصار.

وقد يبدو أولئك الأشخاص مختلفين عن أقاربهم أو مجموعاتهم العرقية؛ لذا قد يشعرون بأنهم غرباء أو يعامَلون على أنهم غرباء وربما تسبب هذه التجارب الشعور بالعزلة الاجتماعية وتراجع الثقة بالنفس والتوتر.

تنبيه : يوصى باستخدام مصطلح "مصاب بالمهق" بدلاً من المصطلحات الأخرى لتجنُّب تأثيرها السلبي.

الوقاية من المهق



إذا كان أحد أفراد عائلتك مصابًا بمرض المهق، فيمكن لمستشار علم الوراثة أن يساعدك على فهم نوع المهق واحتمالات إنجاب طفل مصاب بالمهق في المستقبل و توضيح الاختبارات الجينية المتاحة.