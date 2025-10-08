افتكاسات المدارس.. طريقة عمل ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض

يمكن تجديد لانش بوكس الاطفال بساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض حيث أنها تجمع بين البروتين النباتي والحيواني والفيتامينات والمعادن الغذائية.

نعرض لكم طريقة عمل ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض من خلال خطوات الشيف نجلاء الشرشابي مقدمة برنامج على قد الايد على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير ساندوتشات لحمة مفرومة بالبيض

لحمة مفرومة

بصل مفروم

فلفل رومي مفروم

طماطم مفرومة

ملح

فلفل أسود

بيض

بهارات

سمنة

خبز فينو للتقديم

طريقة عمل ساندوتشات لحمة المفرومة بالبيض

في طاسة على النار بها سمنة شوحى اللحمة المفرومة مع البصل والملح الفلفل الرومي والبهارات والفلفل الأسود.

ضيفي الطماطم وقلبي جيدا حتى النضج وانزليه من على النار ويوضع في الخبز الفينو أو الشامي.