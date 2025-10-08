القناة 12 العبرية: اتفاق محتمل مع حركة حماس خلال 24 إلى 36 ساعة المقبلة

نقلت مصادر مطلعة للقناة 12 العبرية مساء اليوم، أن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى احتمال التوصل إلى اتفاق مع حركة حماس خلال 24 إلى 36 ساعة المقبلة، في إطار صفقة تبادل أسرى ومراحل انسحاب عسكري من قطاع غزة.

وبحسب المصادر، فقد نقلت حماس معلومات حول الأسرى الإسرائيليين الأحياء في قطاع غزة، مشيرة إلى أن عددهم يبلغ عشرين أسيرًا.

وأكدت المصادر أن الجانب الإسرائيلي ملتزم بالإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين، بعد أن تقوم حماس بتقديم قائمة واضحة بأسماء جميع الأسرى الذين تحتجزهم.

وفيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع، أوضحت القناة أن الانسحاب سيكون وفق حدود "خطة ترامب" مع إدخال بعض التعديلات الشكلية الطفيفة.

ووفق هذه الخطة، سيبقى الجيش الإسرائيلي متمركزًا في نحو 57٪ من أراضي قطاع غزة، ما يعني بقاءه في معظم مناطق القطاع.

كما أشارت المصادر إلى أنه قد تنفذ نسبة انسحاب إضافية محدودة في مراحل لاحقة، لكنها مشروطة بتطورات ميدانية ومواقف الأطراف. ورغم ذلك، سيواصل الجيش الإسرائيلي تطويق جميع المناطق التي تتواجد فيها حماس.

وتعد هذه التطورات مؤشراً على إمكانية انفراجة جزئية في الملف الإنساني والعسكري في قطاع غزة، لكنها لا تزال رهينة التفاهمات النهائية ومواقف الطرفين من النقاط العالقة.