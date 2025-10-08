عراقجي ينفي اتصاله بويتكوف لاستئناف المفاوضات النووية

نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تقارير إعلامية أفادت بأنه أجرى اتصالات مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بشأن استئناف المفاوضات النووية.

وأدلى عراقجي بهذه التصريحات خلال حديثه للصحفيين على هامش جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم الأربعاء، مؤكدًا "لم يتم إجراء أي اتصال (مع ويتكوف)"، حسبما أوردت وكالة أنباء (تسنيم) الإيرانية.

وقد زعمت وسائل إعلامية بأن عراقجي وويتكوف أجريا في الأيام الأخيرة محادثات حول استئناف المفاوضات النووية، وأن الجانبين اتفقا على ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات.

