الحكومة الإسرائيلية تبدأ جلسة التصويت على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

بدأ المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل اجتماعه المخصص لمناقشة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد إرجاء للاجتماع دام قرابة ثلاث ساعات.

وكشفت مصادر إسرائيلية، عن أن مبعوث الرئيس الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف ومستشاره الخاص جاريد كوشنر قد وصلا إلى إسرائيل، في وقت سابق الليلة، وعقدا جلسة تشاور مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ورئيس الدولة إسحاق هرتسوغ.

وبحسب المصادر الإسرائيلية، فقد انضم كوشنر وويتكوف إلى اجتماع المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل، والذي سيليه اجتماع موسع للحكومة الإسرائيلية بكامل تشكيلها.

وأشارت التقارير الإسرائيلية، إلى تحفظ اثنين من أعضاء الحكومة الإسرائيلية وهما وزير الأمن القومي إتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريش على اتفاق وقف إطلاق النار؛ لرفضهما إطلاق سراح أي من السجناء الفلسطينيين لدى إسرائيل.

يأتي ذلك في وقت تترقب فيه عائلات الأسرى والشارع الإسرائيلي بشكل عام نتائج التصويت على خطة وقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الحرب التي أرهقت الاقتصاد الإسرائيلي، وأثرت على حياة الإسرائيليين ممن ترك مئات الآلاف منهم وظائفهم ليتم الدفع بهم إلى ساحات القتال في قطاع غزة.

