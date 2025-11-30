صانع محتوى: الذكاء الاصطناعي يغير صناعة الموسيقى والفن بالكامل

قال فرحات زايد، صانع محتوى باستخدام الذكاء الاصطناعي، إن الذكاء الاصطناعي له العديد من الاشكال والأنواع،منها المتاح بالمجان وآخر بمقابل، متابعا: الفترة الأخيرة نجح الذكاء الاصطناعي في دخول مجال الفن والموسيقى.



وأضاف خلال حواره على قناة "صدى البلد"، أنه تمكن مؤخرا من إنتاج أغاني من خلال الذكاء الاصطناعي، منوها بأن الذكاء الاصطناعي مبهر ويمكن استغلاله بطرق مختلفة لكسب الأموال.

واسترسل: الذكاء الاصطناعي استطاع تنفيذ سيناريوهات كاملة، تشمل الإخراج والتصوير والمونتاج، متابعا: انتجت ألبوم غنائي باستخدام الذكاء الاصطناعي وبوجود نجم غير معروف من خلال الذكاء الاصطناعي.



الذكاء الاصطناعي يغيّر صناعة المحتوى





وكشف صانع المحتوى فرحات زايد، عن تجربته الشخصية في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى، مؤكدًا أن هذه التكنولوجيا بدأت تحدث تغييرًا جذريًا في مجالات الإنتاج الفني والإعلاني، رغم أنها ما تزال في مراحلها الأولى من التبني والقبول المجتمعي.

