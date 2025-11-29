اجتماع الخبراء مع الاتحاد الأوروبي وعقد ورشة الذكاء الاصطناعي.. حصاد الأسبوع لنشاط الأعلى للجامعات

نشر المجلس الأعلى للجامعات ، الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفاعليات المجلس، والتي جاء من بينها:
- عقد وزير التعليم العالي اجتماعًا مع مجموعة خبراء تطوير التعليم العالي ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي "إيراسموس" لتعزيز آفاق التعاون الدولي بحضور أمين المجلس الأعلى للجامعات
- الأعلى للجامعات ينظم ورشة عمل بعنوان " دليل الطالب الجامعي”
- أمين المجلس الأعلى للجامعات يشارك في إحتفالية معهد الجوتة بـ "يوم المعلم الألماني الـ27".
- الأعلى للجامعات يُؤكد أن التعليم العابر للحدود "أولوية وطنية أساسية" في ورشة عمل استراتيجية بالتعاون مع الجامعات البريطانية
- المجلس الأعلى للجامعات ينظم ورشة عمل بعنوان"ورشة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في التعليم العالي”
- اللجنة المختصة بترشيح السادة رؤساء الجامعات تجري مقابلات السادة المتقدمين لرئاسة جامعة مطروح بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات
- على هامش اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس:
- وزير التعليم العالي يكرم الجامعات الفائزة بمسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2024/2025 بحضور أمين المجلس الأعلى للجامعات
- وزير التعليم العالي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجامعات بجامعة قناة السويس بحضور أمين المجلس الأعلى للجامعات