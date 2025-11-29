اجتماع الخبراء مع الاتحاد الأوروبي وعقد ورشة الذكاء الاصطناعي.. حصاد الأسبوع لنشاط الأعلى للجامعات

نشر المجلس الأعلى للجامعات ، الحصاد الأسبوعي لأنشطة وفاعليات المجلس، والتي جاء من بينها:

عقد وزير التعليم العالي اجتماعًا مع مجموعة خبراء تطوير التعليم العالي ضمن برنامج الاتحاد الأوروبي "إيراسموس" لتعزيز آفاق التعاون الدولي بحضور أمين المجلس الأعلى للجامعات

الأعلى للجامعات ينظم ورشة عمل بعنوان " دليل الطالب الجامعي”

أمين المجلس الأعلى للجامعات يشارك في إحتفالية معهد الجوتة بـ "يوم المعلم الألماني الـ27".

الأعلى للجامعات يُؤكد أن التعليم العابر للحدود "أولوية وطنية أساسية" في ورشة عمل استراتيجية بالتعاون مع الجامعات البريطانية