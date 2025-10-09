الاتحاد الأوروبي يعلن دعمًا ماليًا ضخمًا لإعادة إعمار غزة وإيطاليا في الصدارة

أكد مجدي يوسف، مراسل صدى البلد، من بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي أعلن تقديم دعم مالي ضخم لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيرا إلى أن إيطاليا تتصدر قائمة الدول الأوروبية المساهمة في هذه الجهود.

وقال مجدي يوسف، خلال تصريحات لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن أنظار الإعلام العالمي يتجه الآن نحو شرم الشيخ والقاهرة، بعد نجاح الجهود المصرية في فرض السلام ووقف نزيف الدماء في قطاع غزة، عبر اتفاق وقف إطلاق النار.

وتابع مراسل صدى البلد من بروكسل، أن العواصم الأوروبية والعربية تشهد حالة من الحراك السياسي الكبير، مشيرًا إلى أن اجتماعًا دوليًا يُعقد في باريس بمشاركة 12 دولة عربية وأوروبية؛ لبحث قضايا الأمن، وإدارة الحكم، وخطط إعادة الإعمار في غزة بعد تنفيذ اتفاق الهدنة.