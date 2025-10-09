كمال ماضي: دعوة الرئيس السيسي لترامب تضع واشنطن أمام مسؤولياتها لإنهاء العدوان على غزة

قال الإعلامي كمال ماضي، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خرجت إلى من تعلم أن بيده يقين 99% من أوراق الضغط على دولة الاحتلال ليحضر توقيع اتفاق غزة حال التوصل إليه.

وأضاف ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعوة المصرية تضع ساكن بيت أمريكا الأبيض أمام مرآة المسئولية، كي لا يكتفي بكلمات دعم وتوجيه وتمنٍ فقط، بل يتعداها إلى سد للذرائع والثغرات، وجلب لضمانات ملزمة ضاغطة لتنفيذ ما يوقع وانسحاب للاحتلال دون نكث للعهود أو تنصل من التفاصيل الضبابية لبنود المراحل التالية التي قد تكمن الشياطين في دروبها.

وواصل: "وكأنه إصرار من أرض الكنانة للسير في طريق دعم غزة إلى نهايته، بعدما صمدت وثابرت، برفضها القاطع لتنفيذ مخطط التهجير، حلم إفراغ سكان القطاع من أصحاب الأرض، معتبرة إياه خطا أحمر وظلما لن تشارك فيه".

وأردف: "هي من تربي أبناءها أن الأرض كالعرض، دونها الموت أن الأرض كما قال دنقلها، أبدا لا يمكن المساومة عليها ولو منحوك الذهب، أترا حين أفقأ عينيك، ثم أثبت جوهرتين مكانها هل ترى؟.. هي أشياء لا تشترى".