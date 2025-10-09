قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أسرار ما قبل إعلان ترامب عن موافقة حماس .. ماذا فعل الرئيس الأمريكي ؟
مسئول أمريكي: الحرب في قطاع غزة انتهت فعليًا
على طريقة السادات.. نتنياهو يدعو ترامب لخطاب في الكنيست الإسرائيلي
أنا مش شايف حد.. حسام حسن يعلق على تأهل منتخب مصر للمونديال
خطأ شائع في العقيقة يضيع ثوابها.. اعرف ضوابطها وشروطها
سفير باكستان بالقاهرة: نسعى لتعميق الشراكة الاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في البلدين
بعد اتفاق وقف حرب غزة.. مصدر إسرائيلي يكشف موعد إطلاق حماس للرهائن
طالبت ترامب بضمانات.. حماس تشكر مصر وقطر وتركيا بعد اتفاق وقف حرب غزة
أول إنجاز ملموس بخطة ترامب.. إسرائيل تسحب قواتها وحماس تفرج عن جميع الأسرى
رغم إعلان ترامب عن اتفاق سلام.. انفـجار عنـيف يهز قطاع غـزة
نتنياهو: الحكومة تجتمع للموافقة على اتفاق السلام وإعادة الرهائن
نتنياهو: يومٌ عظيمٌ لإسرائيل.. تعزيز السلام مع جيراننا وتحرير رهائننا
توك شو

كمال ماضي: دعوة الرئيس السيسي لترامب تضع واشنطن أمام مسؤولياتها لإنهاء العدوان على غزة

الرئيس السيسي وترامب
الرئيس السيسي وترامب
محمود محسن

قال الإعلامي كمال ماضي، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خرجت إلى من تعلم أن بيده يقين 99% من أوراق الضغط على دولة الاحتلال ليحضر توقيع اتفاق غزة حال التوصل إليه.

وأضاف ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الدعوة المصرية تضع ساكن بيت أمريكا الأبيض أمام مرآة المسئولية، كي لا يكتفي بكلمات دعم وتوجيه وتمنٍ فقط، بل يتعداها إلى سد للذرائع والثغرات، وجلب لضمانات ملزمة ضاغطة لتنفيذ ما يوقع وانسحاب للاحتلال دون نكث للعهود أو تنصل من التفاصيل الضبابية لبنود المراحل التالية التي قد تكمن الشياطين في دروبها.

وواصل: "وكأنه إصرار من أرض الكنانة للسير في طريق دعم غزة إلى نهايته، بعدما صمدت وثابرت، برفضها القاطع لتنفيذ مخطط التهجير، حلم إفراغ سكان القطاع من أصحاب الأرض، معتبرة إياه خطا أحمر وظلما لن تشارك فيه".

وأردف: "هي من تربي أبناءها أن الأرض كالعرض، دونها الموت أن الأرض كما قال دنقلها، أبدا لا يمكن المساومة عليها ولو منحوك الذهب، أترا حين أفقأ عينيك، ثم أثبت جوهرتين مكانها هل ترى؟.. هي أشياء لا تشترى".

كمال ماضي الرئيس عبد الفتاح السيسي ونالد ترامب انسحاب

