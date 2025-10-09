قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نقابة الصحفيين تثمّن الجهود المصرية وترحّب بوقف حرب غزة وتحيّي صمود الفلسطينيين
نداء عاجل من وزارة الداخلية والدفاع المدني للفلسطينين في قطاع غزة
الأمم المتحدة: فرقنا جاهزة لتحريك شاحنات المساعدات في غزة
كونسيساو يصل السعودية لبدء مهمته مع اتحاد جدة
كوريا الجنوبية تحتل المرتبة الثانية عالميا بعد فيتنام من حيث استهلاك الفرد لـ الراميون
حماس تتهم نتنياهو بمحاولة تفجيــر اتفاق وقف إطلاق النار قبل تطبيقه |تفاصيل
وزارة الصناعة تعلن تفاصيل الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات
منتخب مصر من كازابلانكا لـ القاهرة: أنجزنا المهمة وفي الطريق راجعين
مدبولى يؤكد دعم مصر لتدشين منصات إلكترونية مشتركةمع الكوميسا
الجيزة: قطع المياه عن بعض مناطق الهرم .. اعرف المواعيد والأماكن
فيديوهات خادشة للحياء.. إحالة طليق البلوجر هدير عبدالرازق للمحاكمة
احتفالا بانتهاء الحرب.. علم فلسطين يرفرف بجانب علم مصر في سماء شرم الشيخ
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رغم عودة السعيد.. قرار مفاجئ من فيريرا بشأن تشكيل الزمالك الأساسي

يانيك فيريرا
يانيك فيريرا
منتصر الرفاعي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، استمرار الاعتماد على أحمد حمدي في التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة، رغم عودة عبدالله السعيد من الإيقاف ومشاركته مجددًا مع الفريق.

وجاء قرار فيريرا بمنح حمدي فرصة الاستمرار على حساب ناصر ماهر، الذي سيحصل على راحة مؤقتة، خاصة بعد تعرضه لهجوم من جماهير الزمالك مؤخرًا، الأمر الذي أثر على حالته الذهنية.

ويسعى المدير الفني البلجيكي لمنح أحمد حمدي مزيدًا من دقائق اللعب لاكتساب حساسية المباريات، في ظل قناعته بأهمية دوره في المرحلة المقبلة من الموسم.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الخميس، بعد الحصول على راحة لمدة أربعة أيام عقب مواجهة غزل المحلة الأخيرة.

نادي الزمالك يانيك فيريرا أحمد حمدي عبدالله السعيد ناصر ماهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: من قرار السادات إلى رؤية السيسي.. الملحمة تتجدد

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

