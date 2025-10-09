رغم عودة السعيد.. قرار مفاجئ من فيريرا بشأن تشكيل الزمالك الأساسي

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا، استمرار الاعتماد على أحمد حمدي في التشكيل الأساسي خلال الفترة المقبلة، رغم عودة عبدالله السعيد من الإيقاف ومشاركته مجددًا مع الفريق.

وجاء قرار فيريرا بمنح حمدي فرصة الاستمرار على حساب ناصر ماهر، الذي سيحصل على راحة مؤقتة، خاصة بعد تعرضه لهجوم من جماهير الزمالك مؤخرًا، الأمر الذي أثر على حالته الذهنية.

ويسعى المدير الفني البلجيكي لمنح أحمد حمدي مزيدًا من دقائق اللعب لاكتساب حساسية المباريات، في ظل قناعته بأهمية دوره في المرحلة المقبلة من الموسم.

ويستأنف الزمالك تدريباته اليوم الخميس، بعد الحصول على راحة لمدة أربعة أيام عقب مواجهة غزل المحلة الأخيرة.