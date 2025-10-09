أنغام والليثي | نجوم الفن يشيدون بدور مصر التاريخي بوقف حرب غزة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية إلى العاشرة مساء للتصويت على اتفاق غزة
بن غفير: سأسقط حكومة نتنياهو حال عدم تفكيك حماس
صوّروه فيديو .. ملابسات اتهام سائق وكهربائي بهتك عرض صبي بالطالبية
أسعدتم المصريين.. مصطفى بكرى يهنئ منتخب مصر بالصعود للمونديال
أوباما يشيد باتفاق غزة ويتجاهل ترامب
حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة الفريق المقبلة أمام غينيا بيسا| تفاصيل
إضاءة الكنيست بألوان العلم الأمريكي استعدادا لزيارة ترامب
يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة
بقرار لمعاليك هتفرحهم | مناشدة عاجلة من خالد الغندور للرئيس السيسي لحل أزمة أرض الزمالك
خليل الحية: تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وأكدوا جميعا أن الحرب انتهت
خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا
محمود بدر آخرهم.. أسماء بارزة تتصدر الغائبين عن برلمان 2026
بالصور

نجوم الفن يشيدون بدور مصر التاريخي بوقف حرب غزة

نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
نجوم الفن يوجهون رسايل لشعب فلسطين بعد إعلان وقف إطلاق النار
تقى الجيزاوي

وها هي مصر دولة التاريخ والحضارة والبسالة والقوة تحتضن وترعى وتدشّن اليوم إعلانا حاسما باتفاق تاريخي في مدينة شرم الشيخ أرض السلام يشكل نهاية للحرب في قطاع غزة وبداية لمرحلة جديدة للسلام والامن والتعاون المستدام في الشرق الأوسط، وما مثله الدور المصري من محورية إبرام هذا الاتفاق لإنهاء حرب طال أمدها ، وفي خضمّ مجريات الأمور وبداية لمرحلة تاريخية جديدة ..

وفى هذا الإطار عبر نجوم الفن عن فخرهم وإشادتهم وتعظيمهم لدور مصر البناء في هذا الاتفاق المفصلي للشرق الأوسط ككل ..

ومن ابرز تعليقات النجوم،  جاء تعليق الفنانة أنغام ، والتى كتبت عبر حسابها الرسمي بموقع انستجرام إشادة كبيرة بجهود مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في وقف الحرب على غزة، من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وكتبت الفنانة أنغام على صورة شاركتها للرئيس السيسي: “تحيا مصر”.

محمود الليثي يحتفل بوقف إطلاق النار فى قطاع غزة 

وشارك ايضا المطرب محمود الليثي جمهوره مقطع فيديو لاحتفالات الشعب الفلسطيني بعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث ظهر عدد من الفلسطينيين وهم يرقصون على أغنيته الشهيرة «سطلانة» تعبيرًا عن فرحتهم

ونشر الليثي الفيديو عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، وعلق قائلًا: «يارب فرحهم، الحمد لله إني كنت سبب فرحة ليهم».

مادلين طبر

وفى سياق متصل ، أعربت الفنانة اللبنانية مادلين طبر عن بالغ سعادتها وفخرها بوقف الحرب في قطاع غزة، موجهة تهنئة خاصة إلى أهالي غزة وفلسطين لـ"عودة نسيم الأمان" بعد أيام وصفتها بـ"العصيبة من الألم والصمود".

وأكدت طبر أن الشعب الفلسطيني "أثبت للعالم أن إرادة الحياة أقوى من كل الدمار"، مشيدةً بقدرته على "النهوض من تحت الركام ليحيا مرفوع الرأس، شامخًا بكرامته وحقّه".

كما وجهت الفنانة اللبنانية تحية خالصة إلى جمهورية مصر العربية وقيادتها الحكيمة، ووصفتها بأنها كانت وما زالت "بوابة السلام وراعية الجهود الإنسانية والسياسية"،  كما ثمنت دورها في وقف نزيف الدم وفتح معابر الرحمة والإغاثة.

عبدالرحمن توتا 

وشارك الفنان محمد عبد الرحمن توتا ، بصورة لعلم فلسطين عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وكتب معلقا: “دى صورة البروفايل عندي من سنتين من يوم ١٠ أكتوبر بظبط على ما اذكر وكنت واخد عهد مغيرهاش إلا لما ربنا يفك الأزمة ويزيح الغمة والحمدلله حصل جاى بغيرها دلوقتي مش راضية تتغير شكلها بقت معايا بقت عشرة عمر”.

انغام مادلين طبر محمود الليثي

