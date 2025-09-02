نور عينيا.. الليثي يحتفل بعيد ميلاد بوسي والأخيرة ترد

هنأ الفنان محمود الليثي، الفنانة بوسي بمناسبة عيد ميلادها، وقام بنشر صورة لها عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام وعلق عليها قائلاً: “كل سنة وانتي طيبة يا نور عينيا، يا أحلى بوسي في العالم”.

لترد عليه بوسي قائلة: “وانت طيب يانور عيني ياقلب أختك من جوة".

وكانت قد أثارت الفنانة بوسي حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها بإطلالة صيفية جريئة خلال قضائها عطلتها في الساحل الشمالي، حيث لفتت الأنظار بأناقتها وقطع الأزياء الفاخرة التي ارتدتها، والتي بلغت قيمتها ملايين الجنيهات.

وظهرت بوسي مرتدية فستانًا ورديًا بحمالات رفيعة، جاء بتصميم بسيط ومناسب لأجواء الصيف، إلا أن اللافت في الإطلالة كان الحقيبة التي حملتها، والتي تعود لدار الأزياء العالمية Hermès، من طراز Birkin 25 Picnic، وتعد من أكثر الحقائب ندرة وفخامة، ويصل سعرها إلى نحو 3 ملايين و345 ألف جنيه مصري.