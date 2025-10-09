قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تأجيل جلسة الحكومة الإسرائيلية إلى العاشرة مساء للتصويت على اتفاق غزة
بن غفير: سأسقط حكومة نتنياهو حال عدم تفكيك حماس
صوّروه فيديو .. ملابسات اتهام سائق وكهربائي بهتك عرض صبي بالطالبية
أسعدتم المصريين.. مصطفى بكرى يهنئ منتخب مصر بالصعود للمونديال
أوباما يشيد باتفاق غزة ويتجاهل ترامب
حقيقة مشاركة محمد صلاح في مباراة الفريق المقبلة أمام غينيا بيسا| تفاصيل
إضاءة الكنيست بألوان العلم الأمريكي استعدادا لزيارة ترامب
يزيد الخصوبة وينسف الوزن ويمنع السرطان .. خضار شهير يمتلك فوائد خارقة
بقرار لمعاليك هتفرحهم | مناشدة عاجلة من خالد الغندور للرئيس السيسي لحل أزمة أرض الزمالك
خليل الحية: تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وأكدوا جميعا أن الحرب انتهت
خليل الحية: نتقدم بالتقدير العميق للإخوة الوسطاء في مصر وقطر وتركيا
محمود بدر آخرهم.. أسماء بارزة تتصدر الغائبين عن برلمان 2026
أخبار البلد

الأطباء ترحب باتفاق وقف حرب الإبادة في غزة وتثمن الدور المصري

الديب أبوعلي

رحبت نقابة أطباء مصر بالاتفاق التاريخي الذي تم التوصل إليه لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة، والذي أُعلن من أرض السلام، مدينة شرم الشيخ المصرية، لتجدد مصر — قلب العروبة النابض — عهدها الدائم بالوقوف إلى جانب الحق، والدفاع عن الإنسان، وإعلاء صوت الحياة فوق أصوات الدمار.

وقالت نقابة الأطباء، إن هذا الاتفاق الذي وُلد من رحم الجهود المصرية الصادقة، يؤكد أن مصر كانت — وستظل — حجر الزاوية في صناعة السلام العادل، وملاذًا لكل جهد يسعى لوقف نزيف الدم وصون الكرامة الإنسانية.

وتتقدم نقابة أطباء مصر، بتحية إجلال وإكبار إلى الشعب الفلسطيني العظيم، الذي صمد لعامين كاملين في وجه حرب إبادة لم يعرف التاريخ الحديث لها مثيلا، فوقف ثابتا كالأرض التي أنجبته، متشبثا بحقوقه، متمسكا بإنسانيته رغم الحصار والدمار، ليعلّم العالم أن الشعوب لا تُهزم مهما اشتدّ القهر أو طال الليل.

كما تتقدم نقابة الأطباء بتحية إجلال وإكبار أطباء غزة الأبطال، الذين كانوا ولا يزالون في الصفوف الأولى من ميادين العطاء والواجب، يداوون المرضى بأيدٍ أنهكها الحصار، ويضمدون جراح المصابين، في المستشفيات المدمّرة، وبين الركام والدخان، ظلّوا يجرون العمليات الجراحية على ضوء الهواتف والشموع، يوقفون النزيف عن طفلٍ جريح، أو يزرعون أملاً في صدر أمٍّ مفجوعة.

وأكدت الأطباء: لم يترك أطباء غزة مواقعهم رغم القصف والحصار، ولم يتراجعوا عن قسمهم رغم الفقد والدم، فكانوا الضمير الحيّ للأرض المحاصرة، والعنوان الأصدق للبطولة الإنسانية حين تتجلّى في أنبل صورها.

وإذ تؤكد نقابة أطباء مصر، تضامنها الكامل مع أطباء وشعب فلسطين، وتثمن الجهود المصرية التي لم تتوقف يومًا عن نصرة الأشقاء في غزة، فإنها تدعو المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته التاريخية، وضمان سلامٍ عادلٍ دائمٍ يعيد إلى الأرض وأهلها حقهم في الحياة والكرامة.

