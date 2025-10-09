المرافق العامة: وقف إطلاق النار في غزة خطوة إنسانية

أعربت النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة برئاسة المستشار هشام فؤاد، عن تقديرها العميق للجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة السياسية المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي أسفرت عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار و إنهاء الحرب في غزة، بعد عامين من الحرب والمعاناة لأبناء الشعب الفلسطيني.

وقالت النقابة في بيان لها، إن هذه اللحظة التاريخية تمثل انتصارا لإرادة السلام على منطق الحرب، وتفتح صفحة جديدة من الأمل لشعوب المنطقة.

وتثمن النقابة الدور المحوري الذي لعبته مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية في رعاية هذا الاتفاق، الذي لا يقتصر على إنهاء المعاناة الإنسانية فحسب، بل يشكل بداية حقيقية لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، ووقف نزيف الدم الذي طال أمده.

كما تؤكد النقابة العامة على ضرورة دعم المساعي الإنسانية والدبلوماسية، والعمل على تعزيز التضامن العربي والدولي من أجل تحقيق العدالة والسلام الدائمين لشعب فلسطين، معربة عن أملها في أن يكون هذا الاتفاق نقطة انطلاق نحو مستقبل أفضل يسوده الأمن والاستقرار والكرامة لكل شعوب المنطقة.