أحمد نبوي: تسهيل الغش فى الامتحانات يصنع إنساناً فاسداً للمجتمع

حذر الدكتور أحمد نبوي، أستاذ بجامعة الأزهر، من خطورة الغش في الامتحانات وخصوصًا من قيام بعض الآباء والأمهات بتسهيله أو المشاركة فيه، مؤكّدًا أن ذلك يضع اللبنة الأساسية لإخراج إنسان فاسد للمجتمع.

وقال الدكتور نبوي، في تصريح له، إن الغشاش مهما بدا ناجحًا ظاهريًا فهو خاسر عند الله، لأن الغش يحرم المجتمع من تقييم حقيقي لمؤهلات الفرد ويُدخل غير المؤهلين إلى مواقع لا تناسب قدراتهم، ما يضعف جودة العمل والتعليم ويُنمي سلوكاً يبرّر أخذ ما ليس للإنسان.

وأشار إلى مشاهدات واقعية من مقاطع فيديو تُظهر أمهات يزيلن سماعات بلوتوث لتمكين أبنائهن من الغش، أو طرقًا مبتكرة أخرى، معتبرًا أن مثل هذا السلوك تربية على الفساد، ويُصيّد مستقبل الابن إذ يجعل ضميرَه متبلدًا ويُعوّده الاعتماد على الحيلة بدل الجد والاجتهاد.

وأضاف أن الغش يبدأ بفكرة "أخذ ما ليس من حقه" ثم يُسوّغ داخل النفس ويصبح نظامًا سلوكيًا يبرّر المزاعم والخطايا الأكبر، مشيرًا إلى أثره في ضياع الأمانة ومبدأ النبي ﷺ: «إذا وسِدَ الأمر إلى غير أهله فانتظروا الساعة».

ودعا الدكتور نبوي: لا تبرروا الغش ولا تسهّلونه، فالتقييم الحقيقي في الامتحان ضروري لتمكين الفرد من المكانة الملائمة في الجامعة أو العمل، ولصون الأمانة العامة وصلاح المجتمع على المدى البعيد.