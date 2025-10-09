حالة الطقس غدا.. جو مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى في القاهرة 28

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

توقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى فرص امطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وخليج السويس تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 28 21

العاصمة الإدارية 29 20

6 أكتوبر 29 20

بنهــــا 28 21

دمنهور 28 21

وادي النطرون 27 20

كفر الشيخ 27 20

المنصورة 28 21

الزقازيق 28 21

شبين الكوم 27 20

طنطا 27 20

دمياط 28 22

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 29 20

السويس 28 21

العريش 29 20

رفح 28 20

رأس سدر 30 20

نخل 27 14

كاترين 22 11

الطور 31 21

طابا 29 20

شرم الشيخ 32 24

الإسكندرية 28 20

العلمين 28 21

مطروح 27 18

السلوم 27 18

سيوة 28 16

رأس غارب 32 23

الغردقة 31 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 24

شلاتين 34 25

حلايب 32 26

أبو رماد 33 25

رأس حدربة 32 25

الفيوم 30 20

بني سويف 30 20

المنيا 31 19

أسيوط 31 19

سوهاج 32 20

قنا 34 22

الأقصر 35 22

أسوان 36 23

الوادي الجديد 34 22

أبو سمبل 35 24

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة 38 25

المدينة 40 28

الرياض 36 21

المنامة 34 28

أبوظبي 37 28

الدوحة 36 27

الكويت 40 22

دمشق 28 13

بيروت 28 23

عمان 26 17

القدس 27 16

غزة 29 23

بغداد 39 21

مسقط 31 29

صنعاء 27 11

الخرطوم 38 28

طرابلس 25 19

تونس 27 17

الجزائر 23 14

الرباط 25 16

نواكشوط 38 26

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 21 10

إسطنبول 18 13

إسلام آباد 25 17

نيودلهي 29 20

جاكرتا 33 24

بكين 19 12

كوالالمبور 33 24

طوكيو 28 19

أثينا 21 12

روما 25 09

باريس 18 10

مدريد 27 15

برلين 16 10

لندن 19 11

مونتريال 20 10

موسكو 13 08

نيويورك 23 13

واشنطن 24 15

أديس أبابا 22 11