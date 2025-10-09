قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فرحة السلام.. طائرات تحمل علم مصر وفلسطين ترفرف في سماء مدينة شرم الشيخ
الوطنية للانتخابات : اليوم الثاني لتلقي طلبات الترشح شهد تقدم 341 بأوراقهم لخوض انتخابات مجلس النواب
رئيس كينيا يعرب عن تقديره للرئيس السيسي وجهود مصر في التوصل لوقف إطلاق نار بقطاع غزة
بعد لقاء الرئيس السيسي.. ويتكوف وكوشنر يصلان إلى إلى تل أبيب
حالة الطقس غدا.. جو مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى في القاهرة 28
برلماني: اتفاق شرم الشيخ خطوة مفصلية نحو سلام عادل واستقرار شامل لفلسطين والمنطقة
عضو بالشيوخ: مصر بفضل الرئيس السيسي أعادت للسياسة معناها وللمنطقة عقلها
ريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي.. بوابة المستقبل في معرض دمنهور للكتاب
رموز الكرة المصرية يطمئنون على الكابتن حسن شحاتة بالمستشفى.. ووزير الصحة ينقل له تحيات الرئيس السيسي
341 مرشحا للنظام الفردى في اليوم الثاني لفتح باب الترشح بانتخابات مجلس النواب
الأزهر عن اتفاق شرم الشيخ: نقدر جهود الرئيس السيسى والأمير تميم وترامب
الرئيس الكيني يلتقى مدبولي لبحث مجالات التعاون المشترك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حالة الطقس غدا.. جو مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى في القاهرة 28

حالة الطقس غدا.. جو مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى في القاهرة 28
حالة الطقس غدا.. جو مائل للحرارة نهارا معتدل ليلا والعظمى في القاهرة 28
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وطقس معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

توقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، بالإضافة إلى فرص امطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة الطقس

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية، وخليج السويس تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس ارشيفيه

درجات الحرارة غدا

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 28 21

العاصمة الإدارية 29 20

6 أكتوبر 29 20

بنهــــا 28 21

دمنهور 28 21

وادي النطرون 27 20

كفر الشيخ 27 20

المنصورة 28 21

الزقازيق 28 21

شبين الكوم 27 20

طنطا 27 20

دمياط 28 22

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 29 20

السويس 28 21

العريش 29 20

رفح 28 20

رأس سدر 30 20

نخل 27 14

كاترين 22 11

الطور 31 21

طابا 29 20

شرم الشيخ 32 24

الإسكندرية 28 20

العلمين 28 21

مطروح 27 18

السلوم 27 18

سيوة 28 16

رأس غارب 32 23

الغردقة 31 22

سفاجا 32 23

مرسى علم 33 24

شلاتين 34 25

حلايب 32 26

أبو رماد 33 25

رأس حدربة 32 25

الفيوم 30 20

بني سويف 30 20

المنيا 31 19

أسيوط 31 19

سوهاج 32 20

قنا 34 22

الأقصر 35 22

أسوان 36 23

الوادي الجديد 34 22

أبو سمبل 35 24

الطقس يوم العيد 2025.. الأرصاد تعلن مفاجأة أول يوم

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

العظمى - الصغرى

مكة 38 25

المدينة 40 28

الرياض 36 21

المنامة 34 28

أبوظبي 37 28

الدوحة 36 27

الكويت 40 22

دمشق 28 13

بيروت 28 23

عمان 26 17

القدس 27 16

غزة 29 23

بغداد 39 21

مسقط 31 29

صنعاء 27 11

الخرطوم 38 28

طرابلس 25 19

تونس 27 17

الجزائر 23 14

الرباط 25 16

نواكشوط 38 26

الطقس ودرجات الحرارة

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

العظمى - الصغرى

أنقرة 21 10

إسطنبول 18 13

إسلام آباد 25 17

نيودلهي 29 20

جاكرتا 33 24

بكين 19 12

كوالالمبور 33 24

طوكيو 28 19

أثينا 21 12

روما 25 09

باريس 18 10

مدريد 27 15

برلين 16 10

لندن 19 11

مونتريال 20 10

موسكو 13 08

نيويورك 23 13

واشنطن 24 15

أديس أبابا 22 11

الطقس الطقس غدا حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا

