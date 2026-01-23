وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

في ظل ضيق الوقت وتسارع وتيرة الحياة اليومية، تبحث ربات البيوت عن حلول ذكية في المطبخ توفّر الجهد وتختصر الوقت دون التضحية بالطعم.

ومن هنا ظهرت فكرة العجينة الواحدة متعددة الاستخدامات، التي يمكن من خلالها تحضير أكثر من صنف في وقت قياسي وبمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.

ما هي العجينة الواحدة؟

العجينة الواحدة هي خليط أساسي من الدقيق والخميرة والماء والزيت والملح، يمكن تشكيله بطرق مختلفة ليصبح أساسًا لعدة وصفات، سواء حلوة أو حادقة، مع تغيير الحشوات أو طريقة الطهي فقط.

مكونات العجينة الأساسية

4 أكواب دقيق

ملعقة كبيرة خميرة فورية

ملعقة صغيرة سكر

ملعقة صغيرة ملح

ربع كوب زيت

كوب ونصف ماء دافئ

تُخلط المكونات وتُترك العجينة لتختمر 45 دقيقة، ثم تُستخدم فورًا.

5 أصناف من عجينة واحدة

فطائر محشوة بالجبن أو اللحمة

بيتزا سريعة في الطاسة أو الفرن

عيش محشي على البوتاجاز

مناقيش زعتر أو جبن

خبز طري للسندوتشات

لماذا هذه الفكرة موفرة؟