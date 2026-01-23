قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توجيه عاجل من رئيس جامعة القاهرة الأهلية يخص نتيجة الفصل الدراسي الأول
جميع الأنواع والأحجام.. أسعار فوانيس رمضان 2026 في مصر
عقوبات أمريكية ضد إيران تستهدف 9 سفن من أسطول الظل
قائمة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني
محمد صبحي في المستشفى للمرة الثانية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان
شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة الناظر.. اليوم
تعرض لأزمة قلبية.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للشيخ مصطفى العدوي
الدردير: الأهلي والله يا جماعة فرقة جبارة وهتكسب افريقيا من بدري كمان
متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل
كرة القدم النسائية| الأهلي يهزم البنك الأهلي بـ 4 أهداف في الدوري
سلامة داود: “إمام الإنسانية” قراءة عميقة في البعد الإنساني لـ شيخ الأزهر
وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

أسماء عبد الحفيظ

في ظل ضيق الوقت وتسارع وتيرة الحياة اليومية، تبحث ربات البيوت عن حلول ذكية في المطبخ توفّر الجهد وتختصر الوقت دون التضحية بالطعم.

ومن هنا ظهرت فكرة العجينة الواحدة متعددة الاستخدامات، التي يمكن من خلالها تحضير أكثر من صنف في وقت قياسي وبمكونات بسيطة متوفرة في كل منزل.

ما هي العجينة الواحدة؟

العجينة الواحدة هي خليط أساسي من الدقيق والخميرة والماء والزيت والملح، يمكن تشكيله بطرق مختلفة ليصبح أساسًا لعدة وصفات، سواء حلوة أو حادقة، مع تغيير الحشوات أو طريقة الطهي فقط.

مكونات العجينة الأساسية

  • 4 أكواب دقيق
  • ملعقة كبيرة خميرة فورية
  • ملعقة صغيرة سكر
  • ملعقة صغيرة ملح
  • ربع كوب زيت
  • كوب ونصف ماء دافئ
  • تُخلط المكونات وتُترك العجينة لتختمر 45 دقيقة، ثم تُستخدم فورًا.

5 أصناف من عجينة واحدة

  • فطائر محشوة بالجبن أو اللحمة
  • بيتزا سريعة في الطاسة أو الفرن
  • عيش محشي على البوتاجاز
  • مناقيش زعتر أو جبن
  • خبز طري للسندوتشات

لماذا هذه الفكرة موفرة؟

  • تقلل وقت التحضير اليومي
  • تقلل استهلاك المكونات
  • مناسبة للأيام الزحمة
  • حل اقتصادي للعائلات.
