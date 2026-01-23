قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الأوقاف ينعى مفتي الشافعية الحبيب عمر بن حامد بن عبد الهادي الجيلاني
توجيه عاجل من رئيس جامعة القاهرة الأهلية يخص نتيجة الفصل الدراسي الأول
جميع الأنواع والأحجام.. أسعار فوانيس رمضان 2026 في مصر
عقوبات أمريكية ضد إيران تستهدف 9 سفن من أسطول الظل
قائمة ريال مدريد أمام فياريال في الدوري الإسباني
محمد صبحي في المستشفى للمرة الثانية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان
شوبير يشوق متابعيه لـ حلقة الناظر.. اليوم
تعرض لأزمة قلبية.. تعرف على تطورات الحالة الصحية للشيخ مصطفى العدوي
الدردير: الأهلي والله يا جماعة فرقة جبارة وهتكسب افريقيا من بدري كمان
متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل
كرة القدم النسائية| الأهلي يهزم البنك الأهلي بـ 4 أهداف في الدوري
سلامة داود: “إمام الإنسانية” قراءة عميقة في البعد الإنساني لـ شيخ الأزهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

محمد صبحي في المستشفى للمرة الثانية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان

محمد صبحي في المستشفى للمرة الثانية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان
محمد صبحي في المستشفى للمرة الثانية.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان
عبد العزيز جمال

تعرض الفنان الكبير محمد صبحي لوعكة صحية مفاجئة، استدعت نقله إلى أحد المستشفيات بشكل عاجل لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، والاطمئنان على حالته الصحية، وفق ما كشفه مصدر طبي مطلع.

وأكد المصدر أن الفريق الطبي تعامل مع الحالة فور وصول الفنان إلى المستشفى، حيث خضع لسلسلة من الفحوصات والإجراءات الطبية العاجلة، من أجل تقييم وضعه الصحي بدقة، واتخاذ التدخلات المناسبة.

تكريم محمد صبحي

مصدر مقرب يكشف تفاصيل أولية

وأوضح مصدر مقرب من الفنان محمد صبحي في تصريحات صحفية، أن حالته الصحية تخضع للمتابعة الدقيقة من قبل الأطباء، مؤكدًا أن نقله إلى المستشفى جاء كإجراء احترازي عقب شعوره بإجهاد صحي مفاجئ، مشيرًا إلى أن الفريق الطبي لم يتهاون في التعامل مع الوضع.

أزمة صحية سابقة في نوفمبر الماضي

وتعيد هذه الوعكة إلى الأذهان الأزمة الصحية التي مر بها الفنان محمد صبحي في نوفمبر الماضي، والتي كشف تفاصيلها بنفسه خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "الصورة" المذاع على قناة النهار.

محمد صبحي

«فيروس في المخ والعلاج عذبني»

وقال محمد صبحي آنذاك: "حصلت لي الوعكة منذ شهر، وتكررت بعد أسبوعين بسبب سترس شديد، وهو أمر يصيب المخ ويتسبب في حالة تشبه البلاك أوت أو الإغماء المؤقت، وبعدها أعود للوعي دون أن أتذكر ما حدث قبلها".

وأوضح أن الأطباء شخصوا حالته بأنها فيروس في المخ يعيش لمدة 14 يومًا، وفي حال تلقي العلاج الكامل لا يعود مجددًا، لافتًا إلى أن رحلة العلاج كانت شاقة وقاسية، ومكث بسببها ما بين 12 إلى 13 يومًا داخل المستشفى.

عدم الالتزام بالعلاج سبب التكرار

وكشف الفنان الكبير أن تكرار الأزمة الصحية كان بسبب عدم التزامه الكامل بتعليمات الأطباء في المرة الأولى، حيث خرج من المستشفى قبل استكمال العلاج نتيجة ارتباطه بظروف عمل، ما أدى إلى عودة الأعراض مرة أخرى بشكل أقوى.

وأكد: "ليست غيبوبة، أنا أفيق وأتحدث مع من حولي بشكل طبيعي، لكن لا أتذكر ما حدث قبل الإغماء المؤقت".

الفنان محمد صبحي

محمد صبحي: الموت نعمة من الله

وتحدث محمد صبحي خلال الحوار ذاته عن نظرته للموت، مؤكدًا أنه نعمة إلهية، قائلاً إن الإنسان لا يمكن أن يعيش للأبد، مشيرًا إلى أن الوعكة الصحية الأخيرة جعلته يشعر بحب الجمهور بشكل لم يتخيله من قبل.

وأضاف أن هناك فرقًا كبيرًا بين أن يحب الجمهور الفنان، وأن يجمع بين الحب والاحترام معًا، وهو ما لمسه بوضوح خلال فترة مرضه من خلال الرسائل المتدفقة والدعم الكبير الذي تلقاه.

طفلة أبكته داخل المستشفى

وكشف الفنان عن موقف مؤثر تعرض له أثناء وجوده في المستشفى، حين اقتربت منه طفلة وقالت له: "جدو ونيس؟"، موضحًا أن والديها أخبراه بأنهما يعرضان عليها حلقات مسلسل "ونيس" كلما واجهت الأسرة مشكلة، لأنه يقدم حلولًا تربوية.

وأكد محمد صبحي أن هدفه من الفن ليس النجاح فقط، بل التأثير الإيجابي في المجتمع، مشيرًا إلى أن كل عمل قدمه كان يحمل رسالة إنسانية وأخلاقية.

المرض تجربة تدفع للطموح

وعن الدروس التي تعلمها من المرض، قال محمد صبحي إن المرض تجربة قاسية لكنها تدفع الإنسان للطموح والرغبة في إنجاز ما لم ينجزه بعد، مؤكدًا أن رحلته في الحياة كانت بمثابة بروفة، وما زال يسعى لتقديم المزيد.

محمد صبحي

حريق المسرح والمنزل زاد الضغوط

وكشف الفنان الكبير عن أزمات متلاحقة تعرض لها بالتزامن مع مرضه، حيث اندلع حريق في مسرحه بسبب ماس كهربائي، تسبب في خسائر جسيمة بقاعة التشغيل الرئيسية، قدرت تكلفتها ما بين 9 إلى 10 ملايين جنيه.

ولم تتوقف الأزمات عند هذا الحد، إذ نشب حريق آخر في منزله بعد أيام قليلة، وهو ما وصفه بتتابع غريب للأحداث، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القدر كان رحيمًا، وتمكن من إعادة المسرح والمنزل كما كانا.

انتقادات حادة للدراما والسينما

وخلال الحوار، وجه محمد صبحي انتقادات لاذعة لحال الدراما والسينما، منتقدًا انتشار الألفاظ غير اللائقة، وغياب الرقابة الأخلاقية، مؤكدًا أن هناك فنانين كبارًا يجلسون في منازلهم بينما يتصدر المشهد من لا يملكون رسالة.

الضحك رسالة فنية

وشدد محمد صبحي على أن الضحك في حد ذاته رسالة فنية، وأن كل عمل يقدمه يحمل منهجًا فكريًا وأخلاقيًا، وليس مجرد ترفيه، مؤكدًا أن لديه رقابة ذاتية أقوى من أي رقابة أخرى.

 

محمد صبحي نقل محمد صبحي إلى المستشفى وعكة صحية مفاجئة أزمة صحية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 23-1-2026

ترشيحاتنا

جامعة العاصمة

جامعة العاصمة تطلق الموسم الرابع من مسابقة العباقرة

المطران جورج شيحان

مسيرة من الفداء.. المطران شيحان يهنئ قيادات وزارة الداخلية بمناسبة عيد الشرطة

الأنبا باسيليوس فوزي

الأنبا باسيليوس يترأس الندوة التكوينية لخدام التعليم المسيحي بالإيبارشية

بالصور

سر المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر طعم الأكل

سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا

وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك
وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك
وصفات بعجينة واحدة تكفي 5 أصناف.. وفّري وقتك ومجهودك

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

فيديو

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

صورة ارشيفية

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد