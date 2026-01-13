محمد صبحي ضيف "لمن يهمه الفن"

حلّ الفنان محمد صبحي ضيفًا على الإعلامية أميرة نور في لقاء خاص وحصري ببرنامج «لمن يهمه الفن» عبر إذاعة نغم FM، إحدى إذاعات راديو النيل، حيث من المقرر اذاعتها خلال الفترة القادمة .

وخلال الحوار فتح محمد صبحي قلبه للجمهور وتحدث بصراحة عن محطات هامة في مشواره الفني الكبير، ورؤيته للفن ودوره الحقيقي في بناء الوعي، إلى جانب مناقشة قضايا فنية وثقافية مؤثرة تمس المجتمع والجمهور.

كما تطرق الحوار إلى تجاربه المسرحية الخالدة، وأعماله التي تركت بصمة خاصة في تاريخ الفن المصري، إضافة إلى آرائه الجريئة حول واقع الفن حاليًا ورسائله للأجيال الجديدة من الفنانين.