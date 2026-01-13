محمد نايف: لم أتوقع النجاح الكبير لـ ميد تيرم .. روح التعاون من أسباب نجاحنا l خاص

أكد الفنان السعودي محمد نايف، انه لم يتوقع النجاح الكبير الذي حققه مسلسل ميد تيرم، قبل بداية التصوير.

وقال نايف في تصريحات خاصة: لم أتوقع قبل بداية التصوير كل هذا النجاح الذي حققه العمل، ولكني شعرت بذلك مع بداية التصوير بعدة أيام، حين شعرت أن الجميع متكاتف ومتعاون.

واستكمل محمد نايف: كانت هناك حالة من الصداقة والود بين الجميع، وكل منا يريد للآخر النجاح ويقدم له المساعدة والدعم، لذا شعرت أن النجاح سيكون حليفنا بسبب تلك الروح.

مسلسل ميد تيرم من بطولة ياسمينا العبد، ويوسف رأفت، جلا هشام،محمد نايف، زياد ظاظا، دنيا وائل، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة. العمل من قصة مريم الباجوري ومحمد صادق، وسيناريو وحوار ورشة براح، ومن إخراج مريم الباجوري.

ويراهن المسلسل على تقديم صورة واقعية لأزمات الجيل الجديد، حيث يناقش طموحاتهم ومخاوفهم والضغوط النفسية التي يعيشونها في ظل تسارع الحياة، بعيدًا عن الصور النمطية التقليدية، ما جعله يحظى بتفاعل لافت منذ عرض حلقاته الأولى.