شقيق شيرين عبد الوهاب يثير الجدل: اللي كان جنبها كان عايزها متشتغلش و تبعد عن أقرب الناس ليها

أثار محمد عبدالوهاب، شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب الجدل بمنشور جديد نشرة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

و كتب شقيق شيرين عبد الوهاب:في 2018 آخر ألبوم ليها "نساي" كنت أنا مدير الإنتاج من بعدها ومن وقت ما بعدنا عملت إيه ولا حاجة.

و تابع : عشان اللي كان جنبها كان عايزها كده متشتغلش ويبعدها عن كل الناس حتى أقرب الناس ليها أهلها وبنت من بناتها مجدها كله واحنا معاها وجنبها.

و كان قد علق محمد عبدالوهاب، شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب، على ما تردد من أخبار بشأن الأزمة الصحية والنفسية التى تمر بها شقيقته مؤخرًا، معبرًا عن استيائه من تداول الشائعات.

وقال شقيق شيرين ، عبر حسابه الشخصى على «فيسبوك»: «اتقوا الله وسيبوها في حالها، وسيبوا الناس اللي بتحبها بجد تساعدها، وطبعا معروف مين اللى ورا كل ده، اللى مش عايزها تبقى كويسة خالص ولا عايز أى حد يساعدها».

واختتم حديثه قائلًا: «حسبي الله ونعم الوكيل».

أزمة شيرين عبد الوهاب

من ناحية أخرى، علق الإعلامي عمرو أديب، على ملف أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "مفيش معلومة طلعت امبارح عن شيرين صح ".

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، : " كل اللي اتقال عن شيرين امبارح والنهادرة غلط ".