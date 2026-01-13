قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بسبب 130 ألف جنيه.. خالد الصاوي يحجز على أموال ممدوح شاهين.. ورد قوي من المنتج "القصة الكاملة"
100 طفل شهيد| الاحتلال يقتل رضع غزةبردًا.. ومزيد من الضحايا خلال أيام
كاف يكشف عن أسماء طاقم حكام مباراة مصر والسنغال في نصف نهائي أمم أفريقيا
مدرب السنغال : مرموش وصلاح لاعبان كبيران .. لكن هدفنا نهائي أمم أفريقيا
توجيه عاجل من الرئيس السيسي بتوفير التمويل اللازم لاستكمال المرحلة الأولى لمشروعات حياة كريمة
سيارة ذاتية القيادة تعرض صاحبها للموت.. توقفت أمام القطار
برودة وصقيع وشبورة كثيفة.. ماذا تحمل ليالي الموالح للطقس؟
سري الدين: أتعهد بانتظام سداد رواتب العاملين بجريدة الوفد ومستحقات المحالين للمعاش
بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026
وزير المالية: مستعدون لمشاركة خبراتنا للأفارقة لتعزيز تنافسية الاقتصادات لصالح دولتنا
الصحة : منشآت الغربية الطبية تعالج 11.5 مليون مواطن في عام 2025
الرئيس السيسي يتابع الموقف التنفيذي لـ"حياة كريمة" ويوجه بسرعة تسليم مشروعات المرحلة الأولى وبدء الثانية
فن وثقافة

شقيق شيرين عبد الوهاب يعلق على الأخبار المتداولة حول أزمتها الصحية

شقيق شيرين عبد الوهاب
شقيق شيرين عبد الوهاب
يمنى عبد الظاهر

علق محمد عبدالوهاب، شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب، على ما تردد من أخبار بشأن الأزمة الصحية والنفسية التى تمر بها شقيقته مؤخرًا، معبرًا عن استيائه من تداول الشائعات.

وقال شقيق شيرين ، عبر حسابه الشخصى على «فيسبوك»: «اتقوا الله وسيبوها في حالها، وسيبوا الناس اللي بتحبها بجد تساعدها، وطبعا معروف مين اللى ورا كل ده، اللى مش عايزها تبقى كويسة خالص ولا عايز أى حد يساعدها».

واختتم حديثه قائلًا: «حسبي الله ونعم الوكيل».

أزمة شيرين عبد الوهاب

من ناحية أخرى، علق الإعلامي عمرو أديب، على ملف أزمة المطربة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "مفيش معلومة طلعت امبارح عن شيرين صح ".

وقال عمرو أديب في برنامجه " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، : " كل اللي اتقال عن شيرين امبارح والنهادرة غلط ".

وتابع عمرو اديب: "كل املي إن شيرين عبد الوهاب تكون كويسة وناس كتير من القريبيين منها يتحدثون عن أمور معقدة".

في سياق متصل، طالب الشاعر تامر حسين الدولة بالتدخل الفوري لرعاية الفنانة شيرين عبد الوهاب ، بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الحالية.

وكتب تامر حسين عبر حسابه بموقع إكس: بعيدًا عن المُتاجرة والمُزايدة في محبة شيرين ، اللي عايزلها الخير يناشد الدولة إنها ترعاها ، وشيرين تفضل تحت عينهم مش أقل من 6 شهور على التوالي وفي مستشفيات خاصة بالدولة مش برعاية زُملاء أو أصدقاء مهما كانوا قريبين لا يستطيعون الرعاية الطبية الشاملة.

وتابع تامر حسين: مش هيقدروا على شيرين لو زهقت وعازت ترجع بيتها هي محتاجة رعاية شديدة ورقابة بمنع أي حد من يقرب مِنها إلى إن تتعافىّ وتقوم بألف سلامة غير كده هنلف فى نفس الدايرة ودى نصيحة خالصة لوجه الله ومن محبتي في إنسانة طيبة وغالية علينا جميعا محدش حايقوم شيرين من اللي هي فيه غير شيرين والدولة فقط وربنا أولًا وأخيرًا. 

محمد عبدالوهاب شقيق المطربة شيرين عبد الوهاب أزمة شيرين عبد الوهاب الإعلامي عمرو أديب تامر حسين

أرشيفية

اعترافات صادمة لـ 6 سيدات متهمات بممارسة الأعمال المنافية للآداب

الدواجن

هبوط قوي في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق.. اعرف بكام

شيرين

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

مشغولات ذهبية

تراجع الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 13 يناير 2026

الدولار

رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء

إجازة

30 يومًا إجازة بأجر كامل.. مفاجآت سارة للعاملين بالقطاع الخاص في 2026

الارصاد

الأرصاد تُحذر: موجة برد شديدة وأمطار رعدية غداً.. واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط

الفنان محسن محي الدين

محسن محيي الدين يكشف لصدى البلد لأول مرة سبب اعتزال زوجته الفن

الأهلي

موقف الأهلي يزداد صعوبة في التأهل لربع نهائي كأس عاصمة مصر

أحمد سليمان

استقالة أحمد سليمان من مجلس الزمالك.. الحقيقة كاملة

التزحلق على الجليد

عمومية التزحلق على الجليد تعتمد تعديلات لائحة النظام الأساسي في الجمعية الخاصة

بالصور

بركان كيلويا هاواي يقذف حمما بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء.. آخر أخبار الثوران البركاني 2026

بركان كيلويا هاواي يقذف حمم بركانية 460 مترًا ويثير دهشة العلماء
حظر مشاركة السيارات الكهربائية في السباقات بسبب مخاطر السلامة

حظر السيارات الكهربائية
التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض وأسباب

التهابات الجيوب الأنفيّة مابين أعراض واسباب
فستان زفاف منة فضالى يثير الجدل على السوشيال ميديا

منة فضالى
مي حمدي

مي حمدي تكتب: إلى كل أم.. إملأي وعائك!

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: سباق البحث العلمي.. بين كثافة النشر وقوة التأثير

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: كيف يصنع العالم العربي قيمة حقيقية من التحول الرقمي؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطور القطب الأوحد يترنح !

محمد مندور

محمد مندور يكتب: سلطنة عمان.. سياسة الحكمة والتوازن

