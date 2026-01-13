قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصاب 90 شخصا.. فيروس خطير يتفشى على متن سفينة سياحية أمريكية
معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة
وزير الدفاع البريطاني يحلم باختطاف بوتين.. وروسيا: أوهام منحرفة
سلامتك تهمنا.. نصائح هامة للقيادة في الطقس السيئ
دعاء البرد الشديد.. ردّد كلمات الصالحين لتحميك من الصقيع والعواصف
لو مش عايز شخصيتك تبان.. تعرف على كيفية تقديم شكاوى للنيابة الإدارية في سرية
رصد تحرك قاذفات قنابل استراتيجية أمريكية بالولايات المتحدة.. ماذا يحدث؟
التصعيد مستمر.. ترامب يفرض رسوما جديدة على أي دولة تتعامل مع إيران
وسط تصاعد الاحتجاجات.. الخارجية الأمريكية تحث رعاياها على مغادرة إيران فورا
تؤثر في أسرتي وأولادي.. علي محمد علي يعلق على موجة الانتقادات الأخيرة
جثة متفحمة تثير الغموض أعلى محور كمال عامر بجوار المونوريل
عقب تراجعه.. سعر الدولار اليوم الثلاثاء 13-1-2025
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

معروف مين ورا كل ده.. تعليق مفاجئ من شقيق شيرين عبد الوهاب على أزمتها الأخيرة

يارا أمين

علق شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب على الأخبار المتداولة عن شقيقته بشأن الأزمة الصحية التي تعرضت لها.

وقال شقيق شيرين عبدالوهاب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "اتقوا اللّه وسيبوها في حالها وسيبوا الناس اللي بتحبها بجد تساعدها وطبعا معروف مين اللي ورا كل ده اللي مش عايزها تبقى كويسة خالص ولا عايز أي حد يساعدها".

واختتم : "حسبي اللّٰه ونعم الوكيل”.

وفي سياق متصل، طالب الشاعر تامر حسين الدولة بالتدخل الفوري لرعاية الفنانة شيرين عبد الوهاب بعد تعرضها لأزمة صحية خلال الفترة الحالية.

وكتب تامر حسين عبر حسابه بموقع إكس: بعيدًا عن المُتاجرة والمُزايدة في محبة شيرين اللي عايزلها الخير يناشد الدولة إنها ترعاها وشيرين تفضل تحت عينهم مش أقل من 6 شهور على التوالي وفي مستشفيات خاصة للدولة مش برعاية زُملاء أو أصدقاء مهما كانوا قريبين لا يستطيعون الرعاية الطبية الشاملة.

وتابع تامر حسين: مش هيقدروا على شيرين لو زهقت وعازت ترجع بيتها هي محتاجة رعاية شديدة ورقابة بمنع أي حد من القرب مِنها إلى إن تتعافىّ وتقوم بألف سلامة غير كده هنلف فى نفس الدايرة ودى نصيحة خالصة لوجه الله ومن محبتي في إنسانة طيبة وغالية علينا جميعا محدش حايقوم شيرين من اللي هي فيه غير شيرين والدولة فقط وربنا أولًا وأخيرًا.

